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Матвиенко оценила телефонные разговоры Путина и Трампа
Матвиенко оценила телефонные разговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 24.07.2025
Матвиенко оценила телефонные разговоры Путина и Трампа
Телефонные разговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа были полезны, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:59:00+03:00
2025-07-24T12:59:00+03:00
2025-07-24T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Телефонные разговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа были полезны, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Состоявшиеся (телефонные - ред.) переговоры лидеров наших стран, нашего президента и президента Соединенных Штатов Америки, были очень полезными. Прояснялись подходы к тем или иным проблемам напрямую, без посредников, была возможность личного обмена мнениями, ведь отношения России и Соединенных Штатов нельзя сводить только к украинскому кейсу, это неправильно. Они имеют более широкое измерение не только для двусторонних отношений, но и для в целом мировой политики. Поэтому такое внимание к переговорам наших лидеров", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.
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Матвиенко оценила телефонные разговоры Путина и Трампа
Матвиенко: телефонные разговоры Путина и Трампа были полезны