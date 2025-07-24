https://ria.ru/20250724/matvienko-2031120454.html

Матвиенко оценила телефонные разговоры Путина и Трампа

Матвиенко оценила телефонные разговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 24.07.2025

Матвиенко оценила телефонные разговоры Путина и Трампа

Телефонные разговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа были полезны, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:59:00+03:00

2025-07-24T12:59:00+03:00

2025-07-24T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Телефонные разговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа были полезны, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Состоявшиеся (телефонные - ред.) переговоры лидеров наших стран, нашего президента и президента Соединенных Штатов Америки, были очень полезными. Прояснялись подходы к тем или иным проблемам напрямую, без посредников, была возможность личного обмена мнениями, ведь отношения России и Соединенных Штатов нельзя сводить только к украинскому кейсу, это неправильно. Они имеют более широкое измерение не только для двусторонних отношений, но и для в целом мировой политики. Поэтому такое внимание к переговорам наших лидеров", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.

https://ria.ru/20250722/tramp-2030705800.html

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в мире, россия, сша, валентина матвиенко, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф