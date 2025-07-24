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Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 24.07.2025 (обновлено: 12:49 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/matvienko-2031115546.html
Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией
Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией - РИА Новости, 24.07.2025
Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у Украины нет искренней готовности к договоренностям с Россией. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:48:00+03:00
2025-07-24T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у Украины нет искренней готовности к договоренностям с Россией. "Заинтересованности такой настоящей, искренней украинской стороны договориться, подписать мирные соглашения не просматривается", - сказала она на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии.
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html
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украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией

Матвиенко: у Украины нет искренней готовности к договоренностям с Россией

© Фото : пресс-служба СФВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : пресс-служба СФ
Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у Украины нет искренней готовности к договоренностям с Россией.
"Заинтересованности такой настоящей, искренней украинской стороны договориться, подписать мирные соглашения не просматривается", - сказала она на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
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