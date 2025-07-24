https://ria.ru/20250724/matvienko-2031115546.html
Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией
Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией - РИА Новости, 24.07.2025
Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у Украины нет искренней готовности к договоренностям с Россией. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:48:00+03:00
2025-07-24T12:48:00+03:00
2025-07-24T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у Украины нет искренней готовности к договоренностям с Россией. "Заинтересованности такой настоящей, искренней украинской стороны договориться, подписать мирные соглашения не просматривается", - сказала она на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии.
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html
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украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией
Матвиенко: у Украины нет искренней готовности к договоренностям с Россией