https://ria.ru/20250724/matvienko-2031115546.html

Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией

Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией - РИА Новости, 24.07.2025

Матвиенко: Украина по-настоящему не готова договариваться с Россией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у Украины нет искренней готовности к договоренностям с Россией. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:48:00+03:00

2025-07-24T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у Украины нет искренней готовности к договоренностям с Россией. "Заинтересованности такой настоящей, искренней украинской стороны договориться, подписать мирные соглашения не просматривается", - сказала она на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии.

https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html

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украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире