https://ria.ru/20250724/matvienko--2031118624.html

Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США

Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США - РИА Новости, 24.07.2025

Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила о восстановлении активного взаимодействия спецслужб России и США. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:56:00+03:00

2025-07-24T12:56:00+03:00

2025-07-24T12:56:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила о восстановлении активного взаимодействия спецслужб России и США. "Контакты, я уверена, по линии специальных служб, они отлажены и они будут продолжаться", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.

https://ria.ru/20250715/rossiya-2029149340.html

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совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, сша, в мире