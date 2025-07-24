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Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США - РИА Новости, 24.07.2025
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12:56 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/matvienko--2031118624.html
Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США
Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США - РИА Новости, 24.07.2025
Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила о восстановлении активного взаимодействия спецслужб России и США. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:56:00+03:00
2025-07-24T12:56:00+03:00
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила о восстановлении активного взаимодействия спецслужб России и США. "Контакты, я уверена, по линии специальных служб, они отлажены и они будут продолжаться", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.
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совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, сша, в мире
Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия, США, В мире
Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США

Матвиенко заявила о восстановлении активного взаимодействия спецслужб РФ и США

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила о восстановлении активного взаимодействия спецслужб России и США.
"Контакты, я уверена, по линии специальных служб, они отлажены и они будут продолжаться", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.
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Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссияСШАВ мире
 
 
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