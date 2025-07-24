https://ria.ru/20250724/matvienko--2031118624.html
Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США
Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США - РИА Новости, 24.07.2025
Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила о восстановлении активного взаимодействия спецслужб России и США. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:56:00+03:00
2025-07-24T12:56:00+03:00
2025-07-24T12:56:00+03:00
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2031118624.jpg?1753350988
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила о восстановлении активного взаимодействия спецслужб России и США. "Контакты, я уверена, по линии специальных служб, они отлажены и они будут продолжаться", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.
https://ria.ru/20250715/rossiya-2029149340.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, сша, в мире
Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия, США, В мире
Матвиенко рассказала о восстановлении взаимодействия спецслужб России и США
Матвиенко заявила о восстановлении активного взаимодействия спецслужб РФ и США