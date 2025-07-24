https://ria.ru/20250724/marketpleysy-2031049732.html

Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах

Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах - РИА Новости, 24.07.2025

Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах

Сенатор Олег Голов предложил запретить открывать пункты выдачи заказов и дарксторы на первых этажах жилых домов. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:42:00+03:00

2025-07-24T09:42:00+03:00

2025-07-24T09:42:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенатор Олег Голов предложил запретить открывать пункты выдачи заказов и дарксторы на первых этажах жилых домов."В последние годы мы наблюдаем стремительное распространение так называемых "дарксторов" и ПВЗ, которые массово размещаются на первых этажах жилых домов. Несмотря на то что действующие строительные нормы и правила не допускают размещение складов в жилых зданиях, отсутствие четкого юридического определения понятия "даркстор" создает правовой вакуум, позволяющий обходить существующие ограничения", — говорится в письме сенатора на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое есть в распоряжении РИА Новости.По словам Голова, работа таких складов систематически нарушает права жителей на благоприятные условия проживания и угрожает их здоровью и безопасности. Так, люди жалуются на невозможность полноценного отдыха, им мешает шум от погрузочно-разгрузочных работ в течение всего дня и в ночное время, а движение грузовиков создает экологические проблемы во дворах, приводя к загазованности и невозможности проветривать помещения.Сенатор предлагает законодательно закрепить юридическое понятие "даркстор". Разрабатываемая им инициатива предусматривает:Голов попросил Роспотребнадзор оценить эту инициативу, а также предоставить статистические данные о жалобах населения на ПВЗ и склады за 2024-2025 год.

https://ria.ru/20250722/platforma-2030642579.html

https://ria.ru/20250628/ozon-2026067146.html

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика, совет федерации рф