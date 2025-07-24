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Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах - РИА Новости, 24.07.2025
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09:42 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/marketpleysy-2031049732.html
Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах
Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах - РИА Новости, 24.07.2025
Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах
Сенатор Олег Голов предложил запретить открывать пункты выдачи заказов и дарксторы на первых этажах жилых домов. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:42:00+03:00
2025-07-24T09:42:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенатор Олег Голов предложил запретить открывать пункты выдачи заказов и дарксторы на первых этажах жилых домов."В последние годы мы наблюдаем стремительное распространение так называемых "дарксторов" и ПВЗ, которые массово размещаются на первых этажах жилых домов. Несмотря на то что действующие строительные нормы и правила не допускают размещение складов в жилых зданиях, отсутствие четкого юридического определения понятия "даркстор" создает правовой вакуум, позволяющий обходить существующие ограничения", — говорится в письме сенатора на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое есть в распоряжении РИА Новости.По словам Голова, работа таких складов систематически нарушает права жителей на благоприятные условия проживания и угрожает их здоровью и безопасности. Так, люди жалуются на невозможность полноценного отдыха, им мешает шум от погрузочно-разгрузочных работ в течение всего дня и в ночное время, а движение грузовиков создает экологические проблемы во дворах, приводя к загазованности и невозможности проветривать помещения.Сенатор предлагает законодательно закрепить юридическое понятие "даркстор". Разрабатываемая им инициатива предусматривает:Голов попросил Роспотребнадзор оценить эту инициативу, а также предоставить статистические данные о жалобах населения на ПВЗ и склады за 2024-2025 год.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика, совет федерации рф
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Экономика, Совет Федерации РФ
Сенатор предложил запретить размещать склады маркетплейсов в жилых домах

Сенатор Голов предложил запретить открывать ПВЗ и дарксторы в жилых домах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенатор Олег Голов предложил запретить открывать пункты выдачи заказов и дарксторы на первых этажах жилых домов.
"В последние годы мы наблюдаем стремительное распространение так называемых "дарксторов" и ПВЗ, которые массово размещаются на первых этажах жилых домов. Несмотря на то что действующие строительные нормы и правила не допускают размещение складов в жилых зданиях, отсутствие четкого юридического определения понятия "даркстор" создает правовой вакуум, позволяющий обходить существующие ограничения", — говорится в письме сенатора на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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По словам Голова, работа таких складов систематически нарушает права жителей на благоприятные условия проживания и угрожает их здоровью и безопасности. Так, люди жалуются на невозможность полноценного отдыха, им мешает шум от погрузочно-разгрузочных работ в течение всего дня и в ночное время, а движение грузовиков создает экологические проблемы во дворах, приводя к загазованности и невозможности проветривать помещения.
Сенатор предлагает законодательно закрепить юридическое понятие "даркстор". Разрабатываемая им инициатива предусматривает:
  • запрет на размещение ПВЗ и складов в многоквартирных жилых домах;
  • разработку специальных требований к размещению объектов дистанционной торговли с учетом санитарно-защитных зон;
  • усиление административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации подобных объектов.
Голов попросил Роспотребнадзор оценить эту инициативу, а также предоставить статистические данные о жалобах населения на ПВЗ и склады за 2024-2025 год.
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