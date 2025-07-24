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В Таиланде 11 человек погибли при камбоджийских ракетных ударах
В Таиланде 11 человек погибли при камбоджийских ракетных ударах - РИА Новости, 24.07.2025
В Таиланде 11 человек погибли при камбоджийских ракетных ударах
Одиннадцать гражданских погибли в результате камбоджийских ударов систем залпового огня "Град", в том числе по местам расположения пяти больниц с одним прямым... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:35:00+03:00
2025-07-24T11:35:00+03:00
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БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Одиннадцать гражданских погибли в результате камбоджийских ударов систем залпового огня "Град", в том числе по местам расположения пяти больниц с одним прямым попаданием в здание лечебного учреждения, сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин. "При ударах систем залпового огня БМ-21 ("Град" - ред.) Камбоджи по территории приграничных районов Таиланда погибло 11 гражданских лиц. Удары были нанесены по ряду гражданских объектов, в том числе по местам, где расположены 5 местных больниц, в том числе один снаряд попал непосредственно в здание больницы в провинции Сурин. Все 5 больниц в настоящее время эвакуированы", - сказал он.Министр добавил, что в числе погибших – двое детей 8 и 15 лет."Мы рассматриваем убийство детей камбоджийскими военными и удары по больницам, как непростительные преступления, за которые должны ответить те, кто их совершил", - сказал Тхепсутхин.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям частей камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
https://ria.ru/20250724/ekspert-2031096096.html
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в мире, таиланд, бангкок, камбоджа
В мире, Таиланд, Бангкок, Камбоджа
В Таиланде 11 человек погибли при камбоджийских ракетных ударах
Минздрав Таиланда: при камбоджийских ракетных ударах погибли 11 человек
БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Одиннадцать гражданских погибли в результате камбоджийских ударов систем залпового огня "Град", в том числе по местам расположения пяти больниц с одним прямым попаданием в здание лечебного учреждения, сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин.
"При ударах систем залпового огня БМ-21 ("Град" - ред.) Камбоджи
по территории приграничных районов Таиланда
погибло 11 гражданских лиц. Удары были нанесены по ряду гражданских объектов, в том числе по местам, где расположены 5 местных больниц, в том числе один снаряд попал непосредственно в здание больницы в провинции Сурин. Все 5 больниц в настоящее время эвакуированы", - сказал он.
Министр добавил, что в числе погибших – двое детей 8 и 15 лет.
"Мы рассматриваем убийство детей камбоджийскими военными и удары по больницам, как непростительные преступления, за которые должны ответить те, кто их совершил", - сказал Тхепсутхин.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям частей камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.