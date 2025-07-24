Рейтинг@Mail.ru
Звук петарды напугал жителей подмосковных Люберец - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ljubertsy-2031153023.html
Звук петарды напугал жителей подмосковных Люберец
Звук петарды напугал жителей подмосковных Люберец - РИА Новости, 24.07.2025
Звук петарды напугал жителей подмосковных Люберец
Неизвестные выбросили из окна авто петарду, которая взорвалась и разбудила жильцов ЖК "Томилино парк" в подмосковных Люберцах, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:30:00+03:00
2025-07-24T14:30:00+03:00
происшествия
люберцы
мирный
владлен татарский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Неизвестные выбросили из окна авто петарду, которая взорвалась и разбудила жильцов ЖК "Томилино парк" в подмосковных Люберцах, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам корреспондента РИА Новости, проживающего в этом ЖК, ночью 24 июля на улице военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) в поселке Мирный жители ЖК проснулись от громкого звука взрыва с улицы. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как в ночное время по дороге проезжает машина и, предположительно, пассажир авто выкидывает что-то дымящееся из окна. После этого происходит взрыв с белым дымом. "По предварительным данным, неизвестные выкинули из окна авто петарду", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250603/vzryv-2020635117.html
люберцы
мирный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, люберцы, мирный, владлен татарский
Происшествия, Люберцы, Мирный, Владлен Татарский
Звук петарды напугал жителей подмосковных Люберец

Жители Люберец проснулись от звука петарды, выброшенной из окна машины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Неизвестные выбросили из окна авто петарду, которая взорвалась и разбудила жильцов ЖК "Томилино парк" в подмосковных Люберцах, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам корреспондента РИА Новости, проживающего в этом ЖК, ночью 24 июля на улице военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) в поселке Мирный жители ЖК проснулись от громкого звука взрыва с улицы.
На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как в ночное время по дороге проезжает машина и, предположительно, пассажир авто выкидывает что-то дымящееся из окна. После этого происходит взрыв с белым дымом.
"По предварительным данным, неизвестные выкинули из окна авто петарду", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Московской области два человека пострадали при взрыве петарды
3 июня, 12:16
 
ПроисшествияЛюберцыМирныйВладлен Татарский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала