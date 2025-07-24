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Звук петарды напугал жителей подмосковных Люберец
Звук петарды напугал жителей подмосковных Люберец - РИА Новости, 24.07.2025
Звук петарды напугал жителей подмосковных Люберец
Неизвестные выбросили из окна авто петарду, которая взорвалась и разбудила жильцов ЖК "Томилино парк" в подмосковных Люберцах, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:30:00+03:00
2025-07-24T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Неизвестные выбросили из окна авто петарду, которая взорвалась и разбудила жильцов ЖК "Томилино парк" в подмосковных Люберцах, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам корреспондента РИА Новости, проживающего в этом ЖК, ночью 24 июля на улице военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) в поселке Мирный жители ЖК проснулись от громкого звука взрыва с улицы. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как в ночное время по дороге проезжает машина и, предположительно, пассажир авто выкидывает что-то дымящееся из окна. После этого происходит взрыв с белым дымом. "По предварительным данным, неизвестные выкинули из окна авто петарду", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, люберцы, мирный, владлен татарский
Происшествия, Люберцы, Мирный, Владлен Татарский
Звук петарды напугал жителей подмосковных Люберец
Жители Люберец проснулись от звука петарды, выброшенной из окна машины