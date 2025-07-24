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В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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16:20 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/liniya-2031190533.html
В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24
В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24
Горячая линия открыта в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:20:00+03:00
2025-07-24T16:20:00+03:00
происшествия
хабаровский край
амурская область
тында
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий демешин
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Горячая линия открыта в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин. "Подробную информацию можно будет уточнить в министерстве социальной защиты края по телефону горячей линии 8(4212)23-23-23 или по телефону +79626799779", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
хабаровский край
амурская область
тында
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происшествия, хабаровский край, амурская область, тында, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), дмитрий демешин, межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Хабаровский край, Амурская область, Тында, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Демешин, Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24

В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24 в Приамурье

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Горячая линия открыта в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин.
"Подробную информацию можно будет уточнить в министерстве социальной защиты края по телефону горячей линии 8(4212)23-23-23 или по телефону +79626799779", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
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ПроисшествияХабаровский крайАмурская областьТындаВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ДемешинМежгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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