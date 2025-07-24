https://ria.ru/20250724/liniya-2031190533.html

В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24

В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24

Горячая линия открыта в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:20:00+03:00

2025-07-24T16:20:00+03:00

2025-07-24T16:20:00+03:00

происшествия

хабаровский край

амурская область

тында

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий демешин

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Горячая линия открыта в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин. "Подробную информацию можно будет уточнить в министерстве социальной защиты края по телефону горячей линии 8(4212)23-23-23 или по телефону +79626799779", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

хабаровский край

амурская область

тында

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происшествия, хабаровский край, амурская область, тында, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), дмитрий демешин, межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье