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В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24
В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24
Горячая линия открыта в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:20:00+03:00
2025-07-24T16:20:00+03:00
2025-07-24T16:20:00+03:00
происшествия
хабаровский край
амурская область
тында
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Горячая линия открыта в Хабаровском крае после крушения в Амурской области самолета Ан-24, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин. "Подробную информацию можно будет уточнить в министерстве социальной защиты края по телефону горячей линии 8(4212)23-23-23 или по телефону +79626799779", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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Происшествия, Хабаровский край, Амурская область, Тында, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Демешин, Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24
В Хабаровском крае открыли горячую линию после крушения Ан-24 в Приамурье