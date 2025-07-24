https://ria.ru/20250724/liksutov-2031050262.html
Ликсутов: спрос на одежду московских брендов стремительно растет
Ликсутов: спрос на одежду московских брендов стремительно растет - РИА Новости, 24.07.2025
Ликсутов: спрос на одежду московских брендов стремительно растет
Московские производители одежды за 5 месяцев текущего года выпустили продукции более чем на 62 миллиарда рублей или почти на 70% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:13:00+03:00
2025-07-24T10:13:00+03:00
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департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московские производители одежды за 5 месяцев текущего года выпустили продукции более чем на 62 миллиарда рублей или почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает легкую промышленность, стимулирует развитие предприятий отрасли и модернизацию производственных процессов. Спрос на изделия столичных компаний уверенно растет. Так, в январе-мае 2025 года московские предприятия отгрузили поставщикам одежду на сумму более 62 миллиардов рублей, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города.Например, в категории женской одежды было выпущено более 413 тысяч платьев и свыше 81 тысячи брюк из текстиля, более 62 тысяч трикотажных и вязаных пальто, курток и плащей."Более 340 московских производителей легкой промышленности выпускают жакеты, пиджаки, платья, рубашки и многое другое. За январь–май 2025 года производство женских брюк из текстильных материалов увеличилось на 30,% выпуск платьев из текстильных материалов вырос на 11,4%, а женских трикотажных и вязаных пальто, круток, плащей – на 10,2%", –– уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Среди производителей – одна из старейших в России швейных фабрик "Большевичка", дизайнеры которой создают авторские коллекции классической мужской одежды. Столичный бренд Fashion Rebels выпускает женскую одежду, делая ставку на элегантность и комфорт. Еще одна компания "Тинона" производит одежду из вязаного трикотажа уже 30 лет.
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максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Москва
Ликсутов: спрос на одежду московских брендов стремительно растет
Московские производители одежды за 5 месяцев увеличили выпуск на 70%
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московские производители одежды за 5 месяцев текущего года выпустили продукции более чем на 62 миллиарда рублей или почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает легкую промышленность, стимулирует развитие предприятий отрасли и модернизацию производственных процессов. Спрос на изделия столичных компаний уверенно растет. Так, в январе-мае 2025 года московские предприятия отгрузили поставщикам одежду на сумму более 62 миллиардов рублей, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города.
Например, в категории женской одежды было выпущено более 413 тысяч платьев и свыше 81 тысячи брюк из текстиля, более 62 тысяч трикотажных и вязаных пальто, курток и плащей.
"Более 340 московских производителей легкой промышленности выпускают жакеты, пиджаки, платья, рубашки и многое другое. За январь–май 2025 года производство женских брюк из текстильных материалов увеличилось на 30,% выпуск платьев из текстильных материалов вырос на 11,4%, а женских трикотажных и вязаных пальто, круток, плащей – на 10,2%", –– уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Среди производителей – одна из старейших в России швейных фабрик "Большевичка", дизайнеры которой создают авторские коллекции классической мужской одежды. Столичный бренд Fashion Rebels выпускает женскую одежду, делая ставку на элегантность и комфорт. Еще одна компания "Тинона" производит одежду из вязаного трикотажа уже 30 лет.