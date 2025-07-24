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Премьер Индии выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24
Премьер Индии выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Премьер Индии выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-24 в Амурской области и заявил о солидарности с народом... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:47:00+03:00
2025-07-24T22:47:00+03:00
2025-07-24T22:47:00+03:00
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
россия
амурская область
нарендра моди
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-24 в Амурской области и заявил о солидарности с народом России. "Глубоко опечален гибелью людей в трагической авиакатастрофе в России. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Мы солидарны с Россией и её народом", - написал Моди в соцсети Х. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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происшествия, крушение ан-24 в приамурье, россия, амурская область, нарендра моди, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье, Россия, Амурская область, Нарендра Моди, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Премьер Индии выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24
Премьер Индии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Приамурье