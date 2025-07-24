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Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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20:36 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/krushenie-2031260612.html
Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24
Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:36:00+03:00
2025-07-24T20:36:00+03:00
происшествия
амурская область
вячеслав володин
госдума рф
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "Приношу глубокие соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Это большое горе. Сил и терпения каждому, кто потерял в этой трагедии родных и близких. Скорбим вместе с вами", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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происшествия, амурская область, вячеслав володин, госдума рф, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Амурская область, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Крушение Ан-24 в Приамурье
Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24

Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Приамурье

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
"Приношу глубокие соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Это большое горе. Сил и терпения каждому, кто потерял в этой трагедии родных и близких. Скорбим вместе с вами", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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ПроисшествияАмурская областьВячеслав ВолодинГосдума РФКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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