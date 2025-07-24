https://ria.ru/20250724/krushenie-2031260612.html

Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24

Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:36:00+03:00

2025-07-24T20:36:00+03:00

2025-07-24T20:36:00+03:00

происшествия

амурская область

вячеслав володин

госдума рф

крушение ан-24 в приамурье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "Приношу глубокие соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Это большое горе. Сил и терпения каждому, кто потерял в этой трагедии родных и близких. Скорбим вместе с вами", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурская область, вячеслав володин, госдума рф, крушение ан-24 в приамурье