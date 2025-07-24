Рейтинг@Mail.ru
Спасатели добираются до места крушения Ан-24 на технике - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 24.07.2025 (обновлено: 15:09 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/krushenie-2031168334.html
Спасатели добираются до места крушения Ан-24 на технике
Спасатели добираются до места крушения Ан-24 на технике - РИА Новости, 24.07.2025
Спасатели добираются до места крушения Ан-24 на технике
До места крушения Ан-24 осталось около 3 километров, спасатели добираются на технике высокой проходимости по гористой местности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:02:00+03:00
2025-07-24T15:09:00+03:00
происшествия
россия
тында
благовещенск
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031081095_0:194:447:445_1920x0_80_0_0_f91b39ded32ec8ee563020777e565687.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. До места крушения Ан-24 осталось около 3 километров, спасатели добираются на технике высокой проходимости по гористой местности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Спасатели добираются на технике высокой проходимости по труднопроходимой гористой местности. При полном отсутствии дорог расчистку проводит тяжёлая инженерная техника. В настоящее время группировка преодолевает наиболее сложный участок. До места крушения осталось около 3 километров", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительно на вертолете Ми-8 МЧС России вылетели спасатели из Хабаровска - с собой у них необходимое снаряжение и аварийно-спасательный инструмент для поисковых и других неотложных работ: пилы, гидравлический инструмент, веревки, альпинистское снаряжение. Кроме того, из Благовещенска убыла аэромобильная группировка спасателей МЧС России в составе 40 человек, в том числе психологи. Подчеркивается, что всего привлечено 149 человек и 21 единица техники. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031096901.html
россия
тында
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031081095_0:117:447:452_1920x0_80_0_0_571f62cc40c655667018b29d4c210cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тында, благовещенск, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Тында, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Ми-8 АМТШ
Спасатели добираются до места крушения Ан-24 на технике

МЧС: до места крушения Ан-24 осталось три км, спасатели добираются на технике

© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
Перейти в медиабанк
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. До места крушения Ан-24 осталось около 3 километров, спасатели добираются на технике высокой проходимости по гористой местности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели добираются на технике высокой проходимости по труднопроходимой гористой местности. При полном отсутствии дорог расчистку проводит тяжёлая инженерная техника. В настоящее время группировка преодолевает наиболее сложный участок. До места крушения осталось около 3 километров", - говорится в сообщении.
Наталья и Сергей Шиян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья с маленьким ребенком
Вчера, 12:35
Отмечается, что дополнительно на вертолете Ми-8 МЧС России вылетели спасатели из Хабаровска - с собой у них необходимое снаряжение и аварийно-спасательный инструмент для поисковых и других неотложных работ: пилы, гидравлический инструмент, веревки, альпинистское снаряжение. Кроме того, из Благовещенска убыла аэромобильная группировка спасателей МЧС России в составе 40 человек, в том числе психологи.
Подчеркивается, что всего привлечено 149 человек и 21 единица техники.
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края
Вчера, 11:55
 
ПроисшествияРоссияТындаБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала