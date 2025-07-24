https://ria.ru/20250724/krushenie-2031168334.html

Спасатели добираются до места крушения Ан-24 на технике

Спасатели добираются до места крушения Ан-24 на технике - РИА Новости, 24.07.2025

Спасатели добираются до места крушения Ан-24 на технике

До места крушения Ан-24 осталось около 3 километров, спасатели добираются на технике высокой проходимости по гористой местности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:02:00+03:00

2025-07-24T14:02:00+03:00

2025-07-24T15:09:00+03:00

происшествия

россия

тында

благовещенск

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. До места крушения Ан-24 осталось около 3 километров, спасатели добираются на технике высокой проходимости по гористой местности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Спасатели добираются на технике высокой проходимости по труднопроходимой гористой местности. При полном отсутствии дорог расчистку проводит тяжёлая инженерная техника. В настоящее время группировка преодолевает наиболее сложный участок. До места крушения осталось около 3 километров", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительно на вертолете Ми-8 МЧС России вылетели спасатели из Хабаровска - с собой у них необходимое снаряжение и аварийно-спасательный инструмент для поисковых и других неотложных работ: пилы, гидравлический инструмент, веревки, альпинистское снаряжение. Кроме того, из Благовещенска убыла аэромобильная группировка спасателей МЧС России в составе 40 человек, в том числе психологи. Подчеркивается, что всего привлечено 149 человек и 21 единица техники. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.

https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031096901.html

россия

тында

благовещенск

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происшествия, россия, тында, благовещенск, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, ми-8 амтш