Спасатели добираются до места крушения Ан-24 на технике
МЧС: до места крушения Ан-24 осталось три км, спасатели добираются на технике
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. До места крушения Ан-24 осталось около 3 километров, спасатели добираются на технике высокой проходимости по гористой местности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели добираются на технике высокой проходимости по труднопроходимой гористой местности. При полном отсутствии дорог расчистку проводит тяжёлая инженерная техника. В настоящее время группировка преодолевает наиболее сложный участок. До места крушения осталось около 3 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно на вертолете Ми-8 МЧС России вылетели спасатели из Хабаровска - с собой у них необходимое снаряжение и аварийно-спасательный инструмент для поисковых и других неотложных работ: пилы, гидравлический инструмент, веревки, альпинистское снаряжение. Кроме того, из Благовещенска убыла аэромобильная группировка спасателей МЧС России в составе 40 человек, в том числе психологи.
Подчеркивается, что всего привлечено 149 человек и 21 единица техники.
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.