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Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы - РИА Новости, 24.07.2025
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15:08 24.07.2025 (обновлено: 15:25 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/krushenie-2031168013.html
Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы
Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы - РИА Новости, 24.07.2025
Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы
Женщина, которая числилась в списках пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, чудом избежала катастрофы из-за плохого самочувствия... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:08:00+03:00
2025-07-24T15:25:00+03:00
происшествия
тында
амурская область
благовещенск
ан-24
россия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Женщина, которая числилась в списках пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, чудом избежала катастрофы из-за плохого самочувствия внучки."Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила не лететь, а быть с детьми", —рассказала она "Известиям".Женщина добавила, что поедет в Тынду на поезде.Сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, перестал выходить на связь. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.Позднее обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с воздушным судном.Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин, окажут всю необходимую помощь, а также выплатят компенсации.
https://ria.ru/20250724/rzhd-2031165019.html
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тында
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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, ан-24, россия
Происшествия, Тында, Амурская область, Благовещенск, Ан-24, Россия
Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы

"Известия": женщина не попала на борт упавшего Ан-24 из-за болезни внучки

© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
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Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Женщина, которая числилась в списках пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, чудом избежала катастрофы из-за плохого самочувствия внучки.
"Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила не лететь, а быть с детьми", —рассказала она "Известиям".
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Женщина добавила, что поедет в Тынду на поезде.
Сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, перестал выходить на связь. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Позднее обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с воздушным судном.
Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин, окажут всю необходимую помощь, а также выплатят компенсации.
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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