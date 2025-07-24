https://ria.ru/20250724/krushenie-2031168013.html

Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы

Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы - РИА Новости, 24.07.2025

Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы

Женщина, которая числилась в списках пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, чудом избежала катастрофы из-за плохого самочувствия... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:08:00+03:00

2025-07-24T15:08:00+03:00

2025-07-24T15:25:00+03:00

происшествия

тында

амурская область

благовещенск

ан-24

россия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Женщина, которая числилась в списках пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, чудом избежала катастрофы из-за плохого самочувствия внучки."Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила не лететь, а быть с детьми", —рассказала она "Известиям".Женщина добавила, что поедет в Тынду на поезде.Сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, перестал выходить на связь. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.Позднее обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с воздушным судном.Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин, окажут всю необходимую помощь, а также выплатят компенсации.

https://ria.ru/20250724/rzhd-2031165019.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031164615.html

тында

амурская область

благовещенск

россия

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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, ан-24, россия