https://ria.ru/20250724/krushenie-2031109441.html
Губернатор Приамурья рассказал о ликвидации последствий крушения Ан-24
Губернатор Приамурья рассказал о ликвидации последствий крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Губернатор Приамурья рассказал о ликвидации последствий крушения Ан-24
Более 100 человек и 20 единиц техники задействованы в работах по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Амурской области, сообщил губернатор Амурской области... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:33:00+03:00
2025-07-24T12:33:00+03:00
2025-07-24T12:36:00+03:00
происшествия
тында
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031062680_0:453:786:895_1920x0_80_0_0_271217bf0a513ac74494a414db4ec9f4.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 100 человек и 20 единиц техники задействованы в работах по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Амурской области, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. "Сейчас задействовано более 100 человек и 20 единиц техники. Крушение самолета – страшная трагедия", - написал Орлов в своем Telegram-канале. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
https://ria.ru/20250724/mishustin--2031089308.html
тында
амурская область
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031062680_0:453:787:1043_1920x0_80_0_0_3dac5b5fb83cd640dfd968339def15e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Губернатор Приамурья рассказал о ликвидации последствий крушения Ан-24
Орлов: более ста человек задействованы в ликвидации последствий крушения Ан-24