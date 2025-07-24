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В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле

В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле - РИА Новости, 24.07.2025

В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле

Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:10:00+03:00

2025-07-24T11:10:00+03:00

2025-07-24T18:50:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

в мире

турция

стамбул

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что повестка, предлагаемая Россией, нацелена на предметную работу. Представитель Кремля назвал предложения Москвы во время встречи в Стамбуле конкретными и конструктивными. Он позитивно оценил обсуждение набора гуманитарных тем, а также предложение России создать группы для работы в онлайн-режиме.Песков отметил, что разговор о возможной встрече на высшем уровне лидеров России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны. Подробнее об итогах переговоров читайте в материале РИА Новости >>

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

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Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле 2025-07-24T11:10 true PT22M12S

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