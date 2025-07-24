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В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:10 24.07.2025 (обновлено: 18:50 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/kreml-2031078426.html
В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле
В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле - РИА Новости, 24.07.2025
В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле
Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:10:00+03:00
2025-07-24T18:50:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
турция
стамбул
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что повестка, предлагаемая Россией, нацелена на предметную работу. Представитель Кремля назвал предложения Москвы во время встречи в Стамбуле конкретными и конструктивными. Он позитивно оценил обсуждение набора гуманитарных тем, а также предложение России создать группы для работы в онлайн-режиме.Песков отметил, что разговор о возможной встрече на высшем уровне лидеров России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны. Подробнее об итогах переговоров читайте в материале РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
россия
украина
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Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
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россия, украина, в мире, турция, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, дмитрий песков
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Стамбул, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Дмитрий Песков

В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле

© POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© POOL
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Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что повестка, предлагаемая Россией, нацелена на предметную работу. Представитель Кремля назвал предложения Москвы во время встречи в Стамбуле конкретными и конструктивными. Он позитивно оценил обсуждение набора гуманитарных тем, а также предложение России создать группы для работы в онлайн-режиме.
Песков отметил, что разговор о возможной встрече на высшем уровне лидеров России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.
Москва и Киев в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Подробнее об итогах переговоров читайте в материале РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры
23 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреТурцияСтамбулТретий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеДмитрий Песков
 
 
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