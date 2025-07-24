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ООН прокомментировала закон об антикоррупционных органах на Украине - РИА Новости, 24.07.2025
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19:48 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/korruptsiya-2031252436.html
ООН прокомментировала закон об антикоррупционных органах на Украине
ООН прокомментировала закон об антикоррупционных органах на Украине - РИА Новости, 24.07.2025
ООН прокомментировала закон об антикоррупционных органах на Украине
ООН хочет, чтобы "все правительства" эффективно боролись с коррупцией, сообщил заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак в ответ на... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:48:00+03:00
2025-07-24T19:48:00+03:00
в мире
украина
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ООН, 24 июл – РИА Новости. ООН хочет, чтобы "все правительства" эффективно боролись с коррупцией, сообщил заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости о новом украинском антикоррупционном законе. "Мы не комментируем внутренние проблемы, но, безусловно, мы хотим, чтобы все правительства предприняли шаги для обеспечения того, чтобы они могли эффективно бороться с коррупцией", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос агентства. Он же отметил, что в офисе генсека "в курсе" ситуации с протестами на Украине.
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в мире, украина, фархан хак, оон
В мире, Украина, Фархан Хак, ООН
ООН прокомментировала закон об антикоррупционных органах на Украине

Хак: ООН хочет, чтобы все правительства эффективно боролись с коррупцией

© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве
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ООН, 24 июл – РИА Новости. ООН хочет, чтобы "все правительства" эффективно боролись с коррупцией, сообщил заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости о новом украинском антикоррупционном законе.
"Мы не комментируем внутренние проблемы, но, безусловно, мы хотим, чтобы все правительства предприняли шаги для обеспечения того, чтобы они могли эффективно бороться с коррупцией", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос агентства.
Он же отметил, что в офисе генсека "в курсе" ситуации с протестами на Украине.
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Вчера, 14:43
 
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