https://ria.ru/20250724/korruptsiya-2031252436.html

ООН прокомментировала закон об антикоррупционных органах на Украине

ООН прокомментировала закон об антикоррупционных органах на Украине - РИА Новости, 24.07.2025

ООН прокомментировала закон об антикоррупционных органах на Украине

ООН хочет, чтобы "все правительства" эффективно боролись с коррупцией, сообщил заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак в ответ на... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:48:00+03:00

2025-07-24T19:48:00+03:00

2025-07-24T19:48:00+03:00

в мире

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ООН, 24 июл – РИА Новости. ООН хочет, чтобы "все правительства" эффективно боролись с коррупцией, сообщил заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости о новом украинском антикоррупционном законе. "Мы не комментируем внутренние проблемы, но, безусловно, мы хотим, чтобы все правительства предприняли шаги для обеспечения того, чтобы они могли эффективно бороться с коррупцией", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос агентства. Он же отметил, что в офисе генсека "в курсе" ситуации с протестами на Украине.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031158333.html

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в мире, украина, фархан хак, оон