https://ria.ru/20250724/kontrmery-2031210399.html

ЕС может ввести контрмеры против США без долгих согласований, пишет FT

ЕС может ввести контрмеры против США без долгих согласований, пишет FT - РИА Новости, 24.07.2025

ЕС может ввести контрмеры против США без долгих согласований, пишет FT

Контрмеры Евросоюза против США на случай провала торговых переговоров о пошлинах с администрацией американского президента Дональда Трампа могут быть введены... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:21:00+03:00

2025-07-24T17:21:00+03:00

2025-07-24T17:25:00+03:00

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евросоюз

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Контрмеры Евросоюза против США на случай провала торговых переговоров о пошлинах с администрацией американского президента Дональда Трампа могут быть введены без длительных согласований со странами-членами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов. Ранее в четверг агентство Франс Пресс передавало, что страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США стоимостью 109 миллиардов долларов на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном. Агентство Блумберг 23 июля передавало, что ЕС намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины. "ЕС разработал механизм торговых контрмер против Дональда Трампа, который можно будет быстро применить в любой момент в будущем... без долгих согласований со странами-членами", - говорится в публикации. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250723/blommberg-2030840253.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия