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ЕС может ввести контрмеры против США без долгих согласований, пишет FT - РИА Новости, 24.07.2025
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17:21 24.07.2025 (обновлено: 17:25 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/kontrmery-2031210399.html
ЕС может ввести контрмеры против США без долгих согласований, пишет FT
ЕС может ввести контрмеры против США без долгих согласований, пишет FT - РИА Новости, 24.07.2025
ЕС может ввести контрмеры против США без долгих согласований, пишет FT
Контрмеры Евросоюза против США на случай провала торговых переговоров о пошлинах с администрацией американского президента Дональда Трампа могут быть введены... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:21:00+03:00
2025-07-24T17:25:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Контрмеры Евросоюза против США на случай провала торговых переговоров о пошлинах с администрацией американского президента Дональда Трампа могут быть введены без длительных согласований со странами-членами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов. Ранее в четверг агентство Франс Пресс передавало, что страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США стоимостью 109 миллиардов долларов на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном. Агентство Блумберг 23 июля передавало, что ЕС намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины. "ЕС разработал механизм торговых контрмер против Дональда Трампа, который можно будет быстро применить в любой момент в будущем... без долгих согласований со странами-членами", - говорится в публикации. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС может ввести контрмеры против США без долгих согласований, пишет FT

FT: контрмеры против США могут быть введены без согласования со странами ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Контрмеры Евросоюза против США на случай провала торговых переговоров о пошлинах с администрацией американского президента Дональда Трампа могут быть введены без длительных согласований со странами-членами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.
Ранее в четверг агентство Франс Пресс передавало, что страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США стоимостью 109 миллиардов долларов на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном. Агентство Блумберг 23 июля передавало, что ЕС намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины.
"ЕС разработал механизм торговых контрмер против Дональда Трампа, который можно будет быстро применить в любой момент в будущем... без долгих согласований со странами-членами", - говорится в публикации.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Грузовой порт Барселоны - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Bloomberg: ЕС хочет ввести пошлины в 30 процентов на товары из США
23 июля, 14:08
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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