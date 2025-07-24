https://ria.ru/20250724/kiev-2031025391.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.07.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:02:00+03:00

2025-07-24T04:02:00+03:00

2025-07-24T04:05:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 03.58. По состоянию на 04.00 по мск, тревога звучит в Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

киев, в мире, вооруженные силы украины, украина, россия