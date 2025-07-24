https://ria.ru/20250724/kharkov-2031013348.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 24.07.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:40:00+03:00
2025-07-24T00:40:00+03:00
2025-07-24T00:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447514_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_30cbe7f815fc7e7ac2597fbe8ab4f016.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 22.59 по мск в среду звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447514_80:120:1200:960_1920x0_80_0_0_d4f5a7e4f37015859537c3b33f5f7730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв