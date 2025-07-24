https://ria.ru/20250724/kharkov-2031013348.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 24.07.2025

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T00:40:00+03:00

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2025-07-24T00:46:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 22.59 по мск в среду звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

харьков, в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины