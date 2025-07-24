https://ria.ru/20250724/karapetyan-2031107389.html

К защите Карапетяна может присоединиться жена Джорджа Клуни

К защите Карапетяна может присоединиться жена Джорджа Клуни - РИА Новости, 24.07.2025

К защите Карапетяна может присоединиться жена Джорджа Клуни

Известные адвокаты Джеффри Робертсон и Амаль Клуни могут присоединиться к защите интересов предпринимателя Самвела Карапетяна, арестованного в Армении, сообщает РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:27:00+03:00

2025-07-24T12:27:00+03:00

2025-07-24T13:25:00+03:00

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Известные адвокаты Джеффри Робертсон и Амаль Клуни могут присоединиться к защите интересов предпринимателя Самвела Карапетяна, арестованного в Армении, сообщает совет по защите бизнесмена."Известный австралийско-британский адвокат, ученый-юрист Джеффри Робертсон <…> в настоящее время рассматривает возможность присоединения к международной группе адвокатов, занимающихся защитой господина Самвела Карапетяна", — заявили там. Робертсон выразил глубокую обеспокоенность из-за чрезмерно строгих уголовно-процессуальных мер в отношении Карапетяна, отметили в совете. Там также указали на политический подтекст предъявленного обвинения. По оценке адвоката, арест бизнесмена противоречит принципу верховенства права и международным гарантиям. Он указал на неудовлетворительные обоснования и необоснованные решения судов.На последующих этапах представительства в ЕСПЧ совет может рассмотреть также участие в процессе Клуни.Робертсон — основатель и руководитель компании Doughty Street Chambers. Ранее он вместе с Клуни представлял в ЕСПЧ интересы Армении в деле о правовой ответственности за отрицание геноцида армян. Он известен своей приверженностью вопросу международного признания факта геноцида. В среду стало известно, что Карапетян и его семья выиграли международный арбитражный процесс против правительства Армении, где пытались национализировать принадлежащую ему компанию "Электросети Армении".Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250702/advokat-2026691915.html

https://ria.ru/20250623/pashinyan-2024971039.html

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025435604.html

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