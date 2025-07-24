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К защите Карапетяна может присоединиться жена Джорджа Клуни - РИА Новости, 24.07.2025
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12:27 24.07.2025 (обновлено: 13:25 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/karapetyan-2031107389.html
К защите Карапетяна может присоединиться жена Джорджа Клуни
К защите Карапетяна может присоединиться жена Джорджа Клуни - РИА Новости, 24.07.2025
К защите Карапетяна может присоединиться жена Джорджа Клуни
Известные адвокаты Джеффри Робертсон и Амаль Клуни могут присоединиться к защите интересов предпринимателя Самвела Карапетяна, арестованного в Армении, сообщает РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:27:00+03:00
2025-07-24T13:25:00+03:00
в мире
армения
джордж клуни
самвел карапетян
европейский суд по правам человека (еспч)
ташир
никол пашинян
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Известные адвокаты Джеффри Робертсон и Амаль Клуни могут присоединиться к защите интересов предпринимателя Самвела Карапетяна, арестованного в Армении, сообщает совет по защите бизнесмена."Известный австралийско-британский адвокат, ученый-юрист Джеффри Робертсон &lt;…&gt; в настоящее время рассматривает возможность присоединения к международной группе адвокатов, занимающихся защитой господина Самвела Карапетяна", — заявили там. Робертсон выразил глубокую обеспокоенность из-за чрезмерно строгих уголовно-процессуальных мер в отношении Карапетяна, отметили в совете. Там также указали на политический подтекст предъявленного обвинения. По оценке адвоката, арест бизнесмена противоречит принципу верховенства права и международным гарантиям. Он указал на неудовлетворительные обоснования и необоснованные решения судов.На последующих этапах представительства в ЕСПЧ совет может рассмотреть также участие в процессе Клуни.Робертсон — основатель и руководитель компании Doughty Street Chambers. Ранее он вместе с Клуни представлял в ЕСПЧ интересы Армении в деле о правовой ответственности за отрицание геноцида армян. Он известен своей приверженностью вопросу международного признания факта геноцида. В среду стало известно, что Карапетян и его семья выиграли международный арбитражный процесс против правительства Армении, где пытались национализировать принадлежащую ему компанию "Электросети Армении".Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250702/advokat-2026691915.html
https://ria.ru/20250623/pashinyan-2024971039.html
https://ria.ru/20250625/armeniya-2025435604.html
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в мире, армения, джордж клуни, самвел карапетян, европейский суд по правам человека (еспч), ташир , никол пашинян, преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Джордж Клуни, Самвел Карапетян, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Ташир , Никол Пашинян, Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь
К защите Карапетяна может присоединиться жена Джорджа Клуни

Адвокаты Робертсон и Клуни могут присоединиться к защите бизнесмена Карапетяна

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Известные адвокаты Джеффри Робертсон и Амаль Клуни могут присоединиться к защите интересов предпринимателя Самвела Карапетяна, арестованного в Армении, сообщает совет по защите бизнесмена.
"Известный австралийско-британский адвокат, ученый-юрист Джеффри Робертсон <…> в настоящее время рассматривает возможность присоединения к международной группе адвокатов, занимающихся защитой господина Самвела Карапетяна", — заявили там.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом
2 июля, 11:39
Робертсон выразил глубокую обеспокоенность из-за чрезмерно строгих уголовно-процессуальных мер в отношении Карапетяна, отметили в совете. Там также указали на политический подтекст предъявленного обвинения. По оценке адвоката, арест бизнесмена противоречит принципу верховенства права и международным гарантиям. Он указал на неудовлетворительные обоснования и необоснованные решения судов.
На последующих этапах представительства в ЕСПЧ совет может рассмотреть также участие в процессе Клуни.
Робертсон — основатель и руководитель компании Doughty Street Chambers. Ранее он вместе с Клуни представлял в ЕСПЧ интересы Армении в деле о правовой ответственности за отрицание геноцида армян. Он известен своей приверженностью вопросу международного признания факта геноцида.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных
23 июня, 22:40
В среду стало известно, что Карапетян и его семья выиграли международный арбитражный процесс против правительства Армении, где пытались национализировать принадлежащую ему компанию "Электросети Армении".

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его позиция возмутила Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Самвел Карапетян с женой Этери - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Экс-глава Минюста Армении прокомментировал обвинения в адрес Карапетяна
25 июня, 18:59
 
В миреАрменияДжордж КлуниСамвел КарапетянЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)ТаширНикол ПашинянПреследование Карапетяна в АрменииАрмянская апостольская церковь
 
 
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