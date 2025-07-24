К защите Карапетяна может присоединиться жена Джорджа Клуни
Адвокаты Робертсон и Клуни могут присоединиться к защите бизнесмена Карапетяна
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Известные адвокаты Джеффри Робертсон и Амаль Клуни могут присоединиться к защите интересов предпринимателя Самвела Карапетяна, арестованного в Армении, сообщает совет по защите бизнесмена.
"Известный австралийско-британский адвокат, ученый-юрист Джеффри Робертсон <…> в настоящее время рассматривает возможность присоединения к международной группе адвокатов, занимающихся защитой господина Самвела Карапетяна", — заявили там.
Робертсон выразил глубокую обеспокоенность из-за чрезмерно строгих уголовно-процессуальных мер в отношении Карапетяна, отметили в совете. Там также указали на политический подтекст предъявленного обвинения. По оценке адвоката, арест бизнесмена противоречит принципу верховенства права и международным гарантиям. Он указал на неудовлетворительные обоснования и необоснованные решения судов.
На последующих этапах представительства в ЕСПЧ совет может рассмотреть также участие в процессе Клуни.
Робертсон — основатель и руководитель компании Doughty Street Chambers. Ранее он вместе с Клуни представлял в ЕСПЧ интересы Армении в деле о правовой ответственности за отрицание геноцида армян. Он известен своей приверженностью вопросу международного признания факта геноцида.
В среду стало известно, что Карапетян и его семья выиграли международный арбитражный процесс против правительства Армении, где пытались национализировать принадлежащую ему компанию "Электросети Армении".
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
- Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его позиция возмутила Карапетяна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.