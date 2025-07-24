https://ria.ru/20250724/kampot-2031240922.html

Местная жительница рассказала об обстановке в камбоджийском городе Кампот

Местная жительница рассказала об обстановке в камбоджийском городе Кампот - РИА Новости, 24.07.2025

Местная жительница рассказала об обстановке в камбоджийском городе Кампот

Спокойная обстановка сохраняется в Кампоте, одном из крупнейших городов Камбоджи, однако в стране ощущается рост тревожности на фоне сообщений в национальных... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:41:00+03:00

2025-07-24T18:41:00+03:00

2025-07-24T18:42:00+03:00

в мире

камбоджа

таиланд

франция

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ПНОМПЕНЬ, 24 июл – РИА Новости. Спокойная обстановка сохраняется в Кампоте, одном из крупнейших городов Камбоджи, однако в стране ощущается рост тревожности на фоне сообщений в национальных СМИ о конфликте на границе с Таиландом, рассказала РИА Новости жительница города. "С точки зрения Кампота нет никаких заметных изменений в атмосфере или уровне безопасности", - отметила собеседница агентства. При этом, по ее словам, кхмерские СМИ подчеркивают общенациональное состояние повышенной тревоги и готовности, акцентируя внимание на переброске войск к границе и заявлениях властей о боевой готовности. "Хотя повседневная жизнь в Кампоте остается спокойной, медианарратив подчеркивает серьезность ситуации для страны в целом, стремясь укрепить национальное единство и поддержку вооруженных сил. Звучит скрытое послание: страна столкнулась с вызовом, и каждый должен это осознавать, даже если не ощущает прямого воздействия", - добавила она. Она отметила, что на фоне относительно мирной обстановки складывается общее ощущение, будто Камбоджа находится под угрозой и борется за защиту своего суверенитета. По ее словам, этот образ влияет на общественные настроения и обсуждения по всей стране. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250724/tailand-2031219677.html

https://ria.ru/20250724/tailand-2031152040.html

камбоджа

таиланд

франция

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в мире, камбоджа, таиланд, франция