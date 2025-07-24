https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031020798.html

На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы

На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы - РИА Новости, 24.07.2025

На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы

Спасатели из-за повышенной активности исполинов рекомендуют не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, сообщает ГУМЧС по РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:58:00+03:00

2025-07-24T02:58:00+03:00

2025-07-24T02:58:00+03:00

туризм

шивелуч

камчатка

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Спасатели из-за повышенной активности исполинов рекомендуют не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, сообщает ГУМЧС по Камчатскому краю. В воскресенье, 20 июля, на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6.7 и менее. "Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского вулкана. Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что изменение активности Авачинского вулкана связано с повышенной сейсмичностью в акватории Тихого океана. С 20 по 22 июля наблюдались парогазовые выбросы на высоту до 300 метров над кратером вулкана Авачинский. В западной части вулкана отмечено свечение от высокотемпературного вулканического газа. Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в четверг сообщает, что афтершоковый процесс продолжается. За утро (по местному времени) 24 июля зафиксировано несколько толчков, в том числе магнитудой 5,5.

https://ria.ru/20250601/turist-2020350933.html

https://ria.ru/20250721/volontery-2030332053.html

шивелуч

камчатка

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шивелуч, камчатка, тихий океан, российская академия наук, туризм, общество