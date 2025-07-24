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На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы - РИА Новости, 24.07.2025
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Туризм
 
02:58 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031020798.html
На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы
На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы - РИА Новости, 24.07.2025
На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы
Спасатели из-за повышенной активности исполинов рекомендуют не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, сообщает ГУМЧС по РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:58:00+03:00
2025-07-24T02:58:00+03:00
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Спасатели из-за повышенной активности исполинов рекомендуют не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, сообщает ГУМЧС по Камчатскому краю. В воскресенье, 20 июля, на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6.7 и менее. "Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского вулкана. Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что изменение активности Авачинского вулкана связано с повышенной сейсмичностью в акватории Тихого океана. С 20 по 22 июля наблюдались парогазовые выбросы на высоту до 300 метров над кратером вулкана Авачинский. В западной части вулкана отмечено свечение от высокотемпературного вулканического газа. Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в четверг сообщает, что афтершоковый процесс продолжается. За утро (по местному времени) 24 июля зафиксировано несколько толчков, в том числе магнитудой 5,5.
https://ria.ru/20250601/turist-2020350933.html
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шивелуч, камчатка, тихий океан, российская академия наук, туризм, общество
Туризм, Шивелуч, Камчатка, Тихий океан, Российская академия наук, Туризм, Общество
На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы

На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы из-за их активности

© РИА Новости / Иван ШмытковПодножье вулкана Авачинский на Камчатке
Подножье вулкана Авачинский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Иван Шмытков
Подножье вулкана Авачинский на Камчатке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Спасатели из-за повышенной активности исполинов рекомендуют не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, сообщает ГУМЧС по Камчатскому краю.
В воскресенье, 20 июля, на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6.7 и менее.
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"Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского вулкана. Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что изменение активности Авачинского вулкана связано с повышенной сейсмичностью в акватории Тихого океана. С 20 по 22 июля наблюдались парогазовые выбросы на высоту до 300 метров над кратером вулкана Авачинский. В западной части вулкана отмечено свечение от высокотемпературного вулканического газа.
Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в четверг сообщает, что афтершоковый процесс продолжается. За утро (по местному времени) 24 июля зафиксировано несколько толчков, в том числе магнитудой 5,5.
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