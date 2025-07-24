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Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов без выбора целей - РИА Новости, 24.07.2025
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13:39 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/kambodzha-2031136225.html
Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов без выбора целей
Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов без выбора целей - РИА Новости, 24.07.2025
Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов без выбора целей
Камбоджа наносила удары системами залпового огня по территории Таиланда без выбора целей, потому среди погибших и раненых большинство составляют гражданские... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:39:00+03:00
2025-07-24T13:39:00+03:00
в мире
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БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Камбоджа наносила удары системами залпового огня по территории Таиланда без выбора целей, потому среди погибших и раненых большинство составляют гражданские лица, сообщил журналистам в Бангкоке временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай. "Камбоджа вела огонь по территории Таиланда из систем залпового огня без выбора целей. Поэтому среди погибших и раненых большинство составляют гражданские лица", - сказал временный премьер Таиланда на брифинге по итогам чрезвычайного совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности Таиланда. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
https://ria.ru/20250724/ekspert-2031096096.html
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в мире, таиланд, камбоджа, бангкок
В мире, Таиланд, Камбоджа, Бангкок
Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов без выбора целей

Вечайчай: Камбоджа наносила удары по Таиланду без выбора целей

© AP Photo / Sunny ChittawilЖители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей
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БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Камбоджа наносила удары системами залпового огня по территории Таиланда без выбора целей, потому среди погибших и раненых большинство составляют гражданские лица, сообщил журналистам в Бангкоке временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай.
"Камбоджа вела огонь по территории Таиланда из систем залпового огня без выбора целей. Поэтому среди погибших и раненых большинство составляют гражданские лица", - сказал временный премьер Таиланда на брифинге по итогам чрезвычайного совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности Таиланда.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Эксперт оценил влияние конфликта Таиланда и Камбоджи на Россию
Вчера, 11:52
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Последствия обстрела провинции Сурин в Таиланде со стороны Камбоджи. 24 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Эксперт оценил перспективы конфликта между Таиландом и Камбоджей
Вчера, 11:02
 
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