https://ria.ru/20250724/kambodzha-2031136225.html

Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов без выбора целей

Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов без выбора целей - РИА Новости, 24.07.2025

Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов без выбора целей

Камбоджа наносила удары системами залпового огня по территории Таиланда без выбора целей, потому среди погибших и раненых большинство составляют гражданские... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:39:00+03:00

2025-07-24T13:39:00+03:00

2025-07-24T13:39:00+03:00

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БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Камбоджа наносила удары системами залпового огня по территории Таиланда без выбора целей, потому среди погибших и раненых большинство составляют гражданские лица, сообщил журналистам в Бангкоке временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай. "Камбоджа вела огонь по территории Таиланда из систем залпового огня без выбора целей. Поэтому среди погибших и раненых большинство составляют гражданские лица", - сказал временный премьер Таиланда на брифинге по итогам чрезвычайного совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности Таиланда. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250724/ekspert-2031096096.html

https://ria.ru/20250724/konflikt-2031075622.html

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в мире, таиланд, камбоджа, бангкок