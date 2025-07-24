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Израиль нанес удары по районам на юге Ливана - РИА Новости, 25.07.2025
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22:19 24.07.2025 (обновлено: 07:58 25.07.2025)
https://ria.ru/20250724/izrail-2031273622.html
Израиль нанес удары по районам на юге Ливана
Израиль нанес удары по районам на юге Ливана - РИА Новости, 25.07.2025
Израиль нанес удары по районам на юге Ливана
Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по районам Джеззин и Набатия на юге Ливана, информирует ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 25.07.2025
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БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по районам Джеззин и Набатия на юге Ливана, информирует ливанское национальное агентство NNA. "Вражеские авиаудары пришлись по местности между Мейдун и Срария (район Джеззин на юге страны - ред.)", - пишет агентство. Другие удары, согласно данным агентства, пришлись по высотам и окраинам ряда деревень в Набатии. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану, чтобы ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
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в мире, ливан, израиль, тель-авив, оон, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Тель-Авив, ООН, Хезболла
Израиль нанес удары по районам на юге Ливана

Израиль нанес удары по районам Джеззин и Набатия на юге Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по районам Джеззин и Набатия на юге Ливана, информирует ливанское национальное агентство NNA.
"Вражеские авиаудары пришлись по местности между Мейдун и Срария (район Джеззин на юге страны - ред.)", - пишет агентство.
Другие удары, согласно данным агентства, пришлись по высотам и окраинам ряда деревень в Набатии.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану, чтобы ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
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