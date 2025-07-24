https://ria.ru/20250724/iordan-2031242307.html
МИД осудил расширение суверенитета Израиля на Западный берег
МИД осудил расширение суверенитета Израиля на Западный берег - РИА Новости, 24.07.2025
МИД осудил расширение суверенитета Израиля на Западный берег
Реализация декларации кнессета о распространении суверенитета Израиля на территорию Западного берега реки Иордан повлечет эскалацию в зоне... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:50:00+03:00
2025-07-24T18:50:00+03:00
2025-07-24T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Реализация декларации кнессета о распространении суверенитета Израиля на территорию Западного берега реки Иордан повлечет эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в четверг в российском дипведомстве."Такой шаг израильских парламентариев самым негативным образом воспринимается в Москве. Он фактически предопределяет итоги переговоров по окончательному статусу палестинских территорий и идет вразрез с взятыми на себя Израилем обязательствами в рамках "процесса Осло", а также положениями профильных резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении на сайте российского МИД.Российская сторона видит задачу в налаживании прямых палестино-израильских переговоров, целью которых должно стать создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, указали в дипведомстве."В Москве исходят из того, что принятая декларация не повлечет за собой практических мер со стороны правительства Израиля, направленных на ее фактическую реализацию. В противном случае такие действия неизбежно приведут к еще большей эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта с трудно прогнозируемыми последствиями как для самого Израиля, так и для всего Ближнего Востока", - подчеркнули в МИД."Россия считает приоритетом прекращение войны в Газе, освобождение заложников и удерживаемых лиц, перезапуск мирного процесса, исключив при этом односторонние действия по созданию необратимых фактов "на земле", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html
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москва, в мире, израиль, россия, кнессет израиля, западный берег реки иордан, оон
Москва, В мире, Израиль, Россия, Кнессет Израиля, Западный берег реки Иордан, ООН
МИД осудил расширение суверенитета Израиля на Западный берег
МИД осудил расширение суверенитета Израиля на Западный берег Иордана
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Реализация декларации кнессета о распространении суверенитета Израиля на территорию Западного берега реки Иордан повлечет эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в четверг в российском дипведомстве.
"Такой шаг израильских парламентариев самым негативным образом воспринимается в Москве
. Он фактически предопределяет итоги переговоров по окончательному статусу палестинских территорий и идет вразрез с взятыми на себя Израилем
обязательствами в рамках "процесса Осло", а также положениями профильных резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН
", - говорится в заявлении на сайте
российского МИД.
Российская сторона видит задачу в налаживании прямых палестино-израильских переговоров, целью которых должно стать создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, указали в дипведомстве.
"В Москве исходят из того, что принятая декларация не повлечет за собой практических мер со стороны правительства Израиля, направленных на ее фактическую реализацию. В противном случае такие действия неизбежно приведут к еще большей эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта с трудно прогнозируемыми последствиями как для самого Израиля, так и для всего Ближнего Востока", - подчеркнули в МИД.
"Россия считает приоритетом прекращение войны в Газе, освобождение заложников и удерживаемых лиц, перезапуск мирного процесса, исключив при этом односторонние действия по созданию необратимых фактов "на земле", - добавили в министерстве.