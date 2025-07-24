"Грузинская мечта" нацелена победить на местных выборах, заявил премьер
Премьер Кобахидзе: "Грузинская мечта" нацелена на победу во всех муниципалитетах
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Аджарии заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" нацелена на то, чтобы одержать победу во всех муниципалитетах по итогам назначенных осенью выборов в органы местного самоуправления.
В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Так же будут избираться мэры крупных городов. Лидеры большинства оппозиционных партий находятся в тюремном заключении на 7-8 месяцев за отказ сотрудничать с парламентской комиссией, следовательно, они не смогут участвовать выборах. Многие оппозиционеры еще до заключения в тюрьмы заранее заявили об отказе принимать участие в выборах. При этом президент Михаил Кавелашвили предложил осужденным оппозиционерам помиловать их, если они решат участвовать в местных выборах.
"Мы ожидаем получить более высокий процент, чем на предыдущих выборах. Тогда (по итогам парламентских выборах 2024 года - ред.) мы набрали 54,5% голосов по стране, и я думаю, что сегодня мы можем набрать как минимум на 2% больше. Однако начнется избирательная кампания, и есть еще больше возможностей увеличить результат", - заявил премьер.