https://ria.ru/20250724/gruziya-2031017177.html

"Грузинская мечта" нацелена победить на местных выборах, заявил премьер

"Грузинская мечта" нацелена победить на местных выборах, заявил премьер - РИА Новости, 24.07.2025

"Грузинская мечта" нацелена победить на местных выборах, заявил премьер

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Аджарии заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" нацелена на то, чтобы одержать РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:44:00+03:00

2025-07-24T01:44:00+03:00

2025-07-24T01:44:00+03:00

в мире

грузия

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ираклий кобахидзе

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Аджарии заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" нацелена на то, чтобы одержать победу во всех муниципалитетах по итогам назначенных осенью выборов в органы местного самоуправления. В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Так же будут избираться мэры крупных городов. Лидеры большинства оппозиционных партий находятся в тюремном заключении на 7-8 месяцев за отказ сотрудничать с парламентской комиссией, следовательно, они не смогут участвовать выборах. Многие оппозиционеры еще до заключения в тюрьмы заранее заявили об отказе принимать участие в выборах. При этом президент Михаил Кавелашвили предложил осужденным оппозиционерам помиловать их, если они решат участвовать в местных выборах. "Мы ожидаем получить более высокий процент, чем на предыдущих выборах. Тогда (по итогам парламентских выборах 2024 года - ред.) мы набрали 54,5% голосов по стране, и я думаю, что сегодня мы можем набрать как минимум на 2% больше. Однако начнется избирательная кампания, и есть еще больше возможностей увеличить результат", - заявил премьер.

https://ria.ru/20250724/gruzija-2031015575.html

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Дарья Буймова

в мире, грузия, аджария, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили