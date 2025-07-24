Рейтинг@Mail.ru
"Грузинская мечта" нацелена победить на местных выборах, заявил премьер - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/gruziya-2031017177.html
"Грузинская мечта" нацелена победить на местных выборах, заявил премьер
"Грузинская мечта" нацелена победить на местных выборах, заявил премьер - РИА Новости, 24.07.2025
"Грузинская мечта" нацелена победить на местных выборах, заявил премьер
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Аджарии заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" нацелена на то, чтобы одержать РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:44:00+03:00
2025-07-24T01:44:00+03:00
в мире
грузия
аджария
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980262783_0:46:1231:738_1920x0_80_0_0_2f8287df5c56af24b53592c488285d19.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Аджарии заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" нацелена на то, чтобы одержать победу во всех муниципалитетах по итогам назначенных осенью выборов в органы местного самоуправления. В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Так же будут избираться мэры крупных городов. Лидеры большинства оппозиционных партий находятся в тюремном заключении на 7-8 месяцев за отказ сотрудничать с парламентской комиссией, следовательно, они не смогут участвовать выборах. Многие оппозиционеры еще до заключения в тюрьмы заранее заявили об отказе принимать участие в выборах. При этом президент Михаил Кавелашвили предложил осужденным оппозиционерам помиловать их, если они решат участвовать в местных выборах. "Мы ожидаем получить более высокий процент, чем на предыдущих выборах. Тогда (по итогам парламентских выборах 2024 года - ред.) мы набрали 54,5% голосов по стране, и я думаю, что сегодня мы можем набрать как минимум на 2% больше. Однако начнется избирательная кампания, и есть еще больше возможностей увеличить результат", - заявил премьер.
https://ria.ru/20250724/gruzija-2031015575.html
грузия
аджария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980262783_16:0:1199:887_1920x0_80_0_0_4682d45c1158c1eb27ea3b1057202eb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, аджария, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Аджария, Ираклий Кобахидзе, Михаил Кавелашвили
"Грузинская мечта" нацелена победить на местных выборах, заявил премьер

Премьер Кобахидзе: "Грузинская мечта" нацелена на победу во всех муниципалитетах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Аджарии заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" нацелена на то, чтобы одержать победу во всех муниципалитетах по итогам назначенных осенью выборов в органы местного самоуправления.
В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Так же будут избираться мэры крупных городов. Лидеры большинства оппозиционных партий находятся в тюремном заключении на 7-8 месяцев за отказ сотрудничать с парламентской комиссией, следовательно, они не смогут участвовать выборах. Многие оппозиционеры еще до заключения в тюрьмы заранее заявили об отказе принимать участие в выборах. При этом президент Михаил Кавелашвили предложил осужденным оппозиционерам помиловать их, если они решат участвовать в местных выборах.
"Мы ожидаем получить более высокий процент, чем на предыдущих выборах. Тогда (по итогам парламентских выборах 2024 года - ред.) мы набрали 54,5% голосов по стране, и я думаю, что сегодня мы можем набрать как минимум на 2% больше. Однако начнется избирательная кампания, и есть еще больше возможностей увеличить результат", - заявил премьер.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Премьер Грузии не исключил приглашения БДИПЧ ОБСЕ на выборы
Вчера, 01:11
 
В миреГрузияАджарияИраклий КобахидзеМихаил Кавелашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала