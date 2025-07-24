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Премьер Грузии уверен, что оппозиция заинтересована в отмене безвиза с ЕС - РИА Новости, 24.07.2025
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00:38 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/gruziya-2031013085.html
Премьер Грузии уверен, что оппозиция заинтересована в отмене безвиза с ЕС
Премьер Грузии уверен, что оппозиция заинтересована в отмене безвиза с ЕС - РИА Новости, 24.07.2025
Премьер Грузии уверен, что оппозиция заинтересована в отмене безвиза с ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии заявил, что оппозиционные силы заинтересованы в том, чтобы... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:38:00+03:00
2025-07-24T00:38:00+03:00
в мире
грузия
аджария
ираклий кобахидзе
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии заявил, что оппозиционные силы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз отменил безвизовый режим для грузинских граждан с целью "разработки сценария радикализации". Ранее представительство Евросоюза в Грузии сообщило, что страна может лишиться безвизового режима, если до конца августа не выполнит определенные рекомендации. "Радикальная оппозиция заинтересована в разработке сценария радикализации, и одним из небольших элементов этого сценария является вопрос о прекращении визовой либерализации. Никого не удивляет, что они непосредственно участвуют в этой агитации", - заявил премьер.
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в мире, грузия, аджария, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Аджария, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Премьер Грузии уверен, что оппозиция заинтересована в отмене безвиза с ЕС

Кобахидзе: оппозиция Грузии заинтересована в отмене безвизового режима с ЕС

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии заявил, что оппозиционные силы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз отменил безвизовый режим для грузинских граждан с целью "разработки сценария радикализации".
Ранее представительство Евросоюза в Грузии сообщило, что страна может лишиться безвизового режима, если до конца августа не выполнит определенные рекомендации.
"Радикальная оппозиция заинтересована в разработке сценария радикализации, и одним из небольших элементов этого сценария является вопрос о прекращении визовой либерализации. Никого не удивляет, что они непосредственно участвуют в этой агитации", - заявил премьер.
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В миреГрузияАджарияИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
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