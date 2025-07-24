https://ria.ru/20250724/gruziya-2031013085.html

Премьер Грузии уверен, что оппозиция заинтересована в отмене безвиза с ЕС

Премьер Грузии уверен, что оппозиция заинтересована в отмене безвиза с ЕС - РИА Новости, 24.07.2025

Премьер Грузии уверен, что оппозиция заинтересована в отмене безвиза с ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии заявил, что оппозиционные силы заинтересованы в том, чтобы... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T00:38:00+03:00

2025-07-24T00:38:00+03:00

2025-07-24T00:38:00+03:00

в мире

грузия

аджария

ираклий кобахидзе

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии заявил, что оппозиционные силы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз отменил безвизовый режим для грузинских граждан с целью "разработки сценария радикализации". Ранее представительство Евросоюза в Грузии сообщило, что страна может лишиться безвизового режима, если до конца августа не выполнит определенные рекомендации. "Радикальная оппозиция заинтересована в разработке сценария радикализации, и одним из небольших элементов этого сценария является вопрос о прекращении визовой либерализации. Никого не удивляет, что они непосредственно участвуют в этой агитации", - заявил премьер.

https://ria.ru/20250723/gruziya-2031010665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, аджария, ираклий кобахидзе, евросоюз