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В США задержали россиянина по обвинению в незаконном пересечении границы
В США задержали россиянина по обвинению в незаконном пересечении границы - РИА Новости, 24.07.2025
В США задержали россиянина по обвинению в незаконном пересечении границы
Гражданин России Дмитрий Горелов задержан властями США в штате Аризона по обвинению в незаконном пересечении границы, говорится в материалах федерального суда... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:42:00+03:00
2025-07-24T19:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Гражданин России Дмитрий Горелов задержан властями США в штате Аризона по обвинению в незаконном пересечении границы, говорится в материалах федерального суда округа Аризона, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно судебному документу, Горелов был задержан пограничной службой США 17 июля 2025 года недалеко от города Сан-Луис в Аризоне. Утверждается, что он незаконно проник на территорию США, минуя официальные пункты пропуска и иммиграционный контроль. "Подсудимый, гражданин России, находящийся на территории США незаконно, был задержан агентами пограничной службы возле Сан-Луиса, штат Аризона", — говорится в документе, поступившем в распоряжение агентства. При допросе Горелов сообщил агентам пограничной службы, что намеревался отправиться в Филадельфию. Горелову предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы США, что квалифицируется как правонарушение.
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в мире, сша, аризона, россия
В мире, США, Аризона, Россия
В США задержали россиянина по обвинению в незаконном пересечении границы
Горелова из РФ задержали в США по обвинению в незаконном пересечении границы