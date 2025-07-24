https://ria.ru/20250724/gosdolg-2031193513.html

Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет

Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет - РИА Новости, 24.07.2025

Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет

Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:36:00+03:00

2025-07-24T16:36:00+03:00

2025-07-24T16:36:00+03:00

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет, сообщает пресс-служба правительства региона. "По итогам 2024 года объем государственного долга Кировской области составил 25,2 миллиарда рублей или 38,5% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Это минимальный уровень за последние 10 лет", — цитирует пресс-служба слова председателя правительства Кировской области Михаила Сандалова, выступившего с отчетом о работе за 2024 год перед депутатами законодательного собрания региона. Он подчеркнул, что весь объем государственного долга – это бюджетные кредиты под 0,1% и 3% годовых. Деньги, взятые под такой низкий процент, по его словам, можно считать "практически бесплатными". "Такой уровень госдолга позволяет нам заявляться на участие в крупных проектах, которые будут реализовываться через концессионные соглашения с дальнейшим привлечением бюджетных кредитов", — отметил Сандалов. Он также рассказал, что за последние два года Кировская область привлекла федеральные средства — 5 миллиардов рублей — в виде казначейских инфраструктурных кредитов сроком на 15 лет под минимальную ставку — 3% годовых. Регион получил бюджетные кредиты по итогам встречи президента России Владимира Путина с губернатором Кировской области Александром Соколовым осенью прошлого года. Председатель правительства Кировской области обратил внимание на то, что средства казначейских кредитов направляются на реализацию крупных и жизненно важных для региона проектов — строительство мусороперерабатывающего комплекса, приобретение общественного автотранспорта, модернизацию сферы ЖКХ.

https://ria.ru/20250718/putin--2029922974.html

https://ria.ru/20250624/kirov-2025144155.html

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