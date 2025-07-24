https://ria.ru/20250724/gosdolg-2031193513.html
Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет
Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет - РИА Новости, 24.07.2025
Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет
Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:36:00+03:00
2025-07-24T16:36:00+03:00
2025-07-24T16:36:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет, сообщает пресс-служба правительства региона. "По итогам 2024 года объем государственного долга Кировской области составил 25,2 миллиарда рублей или 38,5% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Это минимальный уровень за последние 10 лет", — цитирует пресс-служба слова председателя правительства Кировской области Михаила Сандалова, выступившего с отчетом о работе за 2024 год перед депутатами законодательного собрания региона. Он подчеркнул, что весь объем государственного долга – это бюджетные кредиты под 0,1% и 3% годовых. Деньги, взятые под такой низкий процент, по его словам, можно считать "практически бесплатными". "Такой уровень госдолга позволяет нам заявляться на участие в крупных проектах, которые будут реализовываться через концессионные соглашения с дальнейшим привлечением бюджетных кредитов", — отметил Сандалов. Он также рассказал, что за последние два года Кировская область привлекла федеральные средства — 5 миллиардов рублей — в виде казначейских инфраструктурных кредитов сроком на 15 лет под минимальную ставку — 3% годовых. Регион получил бюджетные кредиты по итогам встречи президента России Владимира Путина с губернатором Кировской области Александром Соколовым осенью прошлого года. Председатель правительства Кировской области обратил внимание на то, что средства казначейских кредитов направляются на реализацию крупных и жизненно важных для региона проектов — строительство мусороперерабатывающего комплекса, приобретение общественного автотранспорта, модернизацию сферы ЖКХ.
https://ria.ru/20250718/putin--2029922974.html
https://ria.ru/20250624/kirov-2025144155.html
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кировская область, россия
Кировская область, Кировская область, Россия
Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет
Объем госдолга Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По итогам 2024 года объем государственного долга Кировской области составил 25,2 миллиарда рублей или 38,5% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Это минимальный уровень за последние 10 лет", — цитирует пресс-служба слова председателя правительства Кировской области Михаила Сандалова, выступившего с отчетом о работе за 2024 год перед депутатами законодательного собрания региона.
Он подчеркнул, что весь объем государственного долга – это бюджетные кредиты под 0,1% и 3% годовых. Деньги, взятые под такой низкий процент, по его словам, можно считать "практически бесплатными".
"Такой уровень госдолга позволяет нам заявляться на участие в крупных проектах, которые будут реализовываться через концессионные соглашения с дальнейшим привлечением бюджетных кредитов", — отметил Сандалов.
Он также рассказал, что за последние два года Кировская область привлекла федеральные средства — 5 миллиардов рублей — в виде казначейских инфраструктурных кредитов сроком на 15 лет под минимальную ставку — 3% годовых. Регион получил бюджетные кредиты по итогам встречи президента России Владимира Путина с губернатором Кировской области Александром Соколовым осенью прошлого года.
Председатель правительства Кировской области обратил внимание на то, что средства казначейских кредитов направляются на реализацию крупных и жизненно важных для региона проектов — строительство мусороперерабатывающего комплекса, приобретение общественного автотранспорта, модернизацию сферы ЖКХ.