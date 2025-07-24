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Европейские СМИ сообщили об угрозе голода для своих журналистов в Газе - РИА Новости, 24.07.2025
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14:06 24.07.2025 (обновлено: 14:07 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/golod-2031146768.html
Европейские СМИ сообщили об угрозе голода для своих журналистов в Газе
Европейские СМИ сообщили об угрозе голода для своих журналистов в Газе - РИА Новости, 24.07.2025
Европейские СМИ сообщили об угрозе голода для своих журналистов в Газе
Агентства Рейтер, Франс Пресс, Ассошиэйтед Пресс, а также телеканал Би-Би-Си сообщили об угрозе голода для своих журналистов, работающих в секторе Газа, а также РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:06:00+03:00
2025-07-24T14:07:00+03:00
израиль
палестина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Агентства Рейтер, Франс Пресс, Ассошиэйтед Пресс, а также телеканал Би-Би-Си сообщили об угрозе голода для своих журналистов, работающих в секторе Газа, а также призвали власти Израиля обеспечить въезд и выезд журналистов из полуэксклава, следует из совместного заявления СМИ. "Мы крайне обеспокоены ситуацией с нашими журналистами в секторе Газа, которые все чаще сталкиваются с проблемой нехватки продовольствия для себя и своих семей... Журналисты сталкиваются с многочисленными лишениями и трудностями в зонах боевых действий. Мы глубоко обеспокоены тем, что угроза голода стала одной из них", - говорится в совместном заявлении, опубликованном агентством Ассошиэйтед Пресс. В своем заявлении агентства и телеканал вновь призвали израильские власти разрешить журналистам въезд и выезд из сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС в понедельник заявило, что более двух миллионов жителей сектора Газа находятся на пороге смертельного голода. При этом от критического недоедания страдают свыше 650 тысяч детей. Министерство здравоохранение Палестины ежедневно в своих отчетах фиксирует гибель десяток людей от огня израильских военных у центров распределения помощи. Армия Израиля в ответ заявляет, что ХАМАС через СМИ пытается преподать миру ложную картину с целью спасти то, что осталось от движения сопротивления. По данным минздрава сектора Газы, общее число жертв израильских атак с 7 октября 2023 года – даты палестинского нападения на юг Израиля и начала ответной военной кампании – достигло более 59 тысяч человек, пострадали свыше 142 тысяч. Среди жертв – около 12,4 тысячи женщин и более 18 тысяч детей.
https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250719/ataka-2030114223.html
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израиль, палестина, хамас, би-би-си, в мире
Израиль, Палестина, ХАМАС, Би-би-си, В мире
Европейские СМИ сообщили об угрозе голода для своих журналистов в Газе

Reuters, AFP и AP сообщили об угрозе голода для своих журналистов в Газе

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинские беженцы прибывают на север сектора Газа на фоне израильской военной операции
Палестинские беженцы прибывают на север сектора Газа на фоне израильской военной операции - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинские беженцы прибывают на север сектора Газа на фоне израильской военной операции
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Агентства Рейтер, Франс Пресс, Ассошиэйтед Пресс, а также телеканал Би-Би-Си сообщили об угрозе голода для своих журналистов, работающих в секторе Газа, а также призвали власти Израиля обеспечить въезд и выезд журналистов из полуэксклава, следует из совместного заявления СМИ.
"Мы крайне обеспокоены ситуацией с нашими журналистами в секторе Газа, которые все чаще сталкиваются с проблемой нехватки продовольствия для себя и своих семей... Журналисты сталкиваются с многочисленными лишениями и трудностями в зонах боевых действий. Мы глубоко обеспокоены тем, что угроза голода стала одной из них", - говорится в совместном заявлении, опубликованном агентством Ассошиэйтед Пресс.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В своем заявлении агентства и телеканал вновь призвали израильские власти разрешить журналистам въезд и выезд из сектора Газа.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник заявило, что более двух миллионов жителей сектора Газа находятся на пороге смертельного голода. При этом от критического недоедания страдают свыше 650 тысяч детей. Министерство здравоохранение Палестины ежедневно в своих отчетах фиксирует гибель десяток людей от огня израильских военных у центров распределения помощи.
Армия Израиля в ответ заявляет, что ХАМАС через СМИ пытается преподать миру ложную картину с целью спасти то, что осталось от движения сопротивления.
По данным минздрава сектора Газы, общее число жертв израильских атак с 7 октября 2023 года – даты палестинского нападения на юг Израиля и начала ответной военной кампании – достигло более 59 тысяч человек, пострадали свыше 142 тысяч. Среди жертв – около 12,4 тысячи женщин и более 18 тысяч детей.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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ИзраильПалестинаХАМАСБи-би-сиВ мире
 
 
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