https://ria.ru/20250724/golod-2031146768.html

Европейские СМИ сообщили об угрозе голода для своих журналистов в Газе

Европейские СМИ сообщили об угрозе голода для своих журналистов в Газе - РИА Новости, 24.07.2025

Европейские СМИ сообщили об угрозе голода для своих журналистов в Газе

Агентства Рейтер, Франс Пресс, Ассошиэйтед Пресс, а также телеканал Би-Би-Си сообщили об угрозе голода для своих журналистов, работающих в секторе Газа, а также РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:06:00+03:00

2025-07-24T14:06:00+03:00

2025-07-24T14:07:00+03:00

израиль

палестина

хамас

би-би-си

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017702296_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c3fb87036191feada00f9cdc4629c070.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Агентства Рейтер, Франс Пресс, Ассошиэйтед Пресс, а также телеканал Би-Би-Си сообщили об угрозе голода для своих журналистов, работающих в секторе Газа, а также призвали власти Израиля обеспечить въезд и выезд журналистов из полуэксклава, следует из совместного заявления СМИ. "Мы крайне обеспокоены ситуацией с нашими журналистами в секторе Газа, которые все чаще сталкиваются с проблемой нехватки продовольствия для себя и своих семей... Журналисты сталкиваются с многочисленными лишениями и трудностями в зонах боевых действий. Мы глубоко обеспокоены тем, что угроза голода стала одной из них", - говорится в совместном заявлении, опубликованном агентством Ассошиэйтед Пресс. В своем заявлении агентства и телеканал вновь призвали израильские власти разрешить журналистам въезд и выезд из сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС в понедельник заявило, что более двух миллионов жителей сектора Газа находятся на пороге смертельного голода. При этом от критического недоедания страдают свыше 650 тысяч детей. Министерство здравоохранение Палестины ежедневно в своих отчетах фиксирует гибель десяток людей от огня израильских военных у центров распределения помощи. Армия Израиля в ответ заявляет, что ХАМАС через СМИ пытается преподать миру ложную картину с целью спасти то, что осталось от движения сопротивления. По данным минздрава сектора Газы, общее число жертв израильских атак с 7 октября 2023 года – даты палестинского нападения на юг Израиля и начала ответной военной кампании – достигло более 59 тысяч человек, пострадали свыше 142 тысяч. Среди жертв – около 12,4 тысячи женщин и более 18 тысяч детей.

https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250719/ataka-2030114223.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, палестина, хамас, би-би-си, в мире