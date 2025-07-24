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В Берлине в ходе пропалестинской демонстрации пострадали полицейские - РИА Новости, 24.07.2025
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23:37 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/germaniya-2031279691.html
В Берлине в ходе пропалестинской демонстрации пострадали полицейские
В Берлине в ходе пропалестинской демонстрации пострадали полицейские - РИА Новости, 24.07.2025
В Берлине в ходе пропалестинской демонстрации пострадали полицейские
Девять полицейских пострадали в ходе пропалестинской демонстрации на месте знаменитого берлинского КПП времен холодной войны "Чекпойнт Чарли", более 20 человек... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:37:00+03:00
2025-07-24T23:37:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Девять полицейских пострадали в ходе пропалестинской демонстрации на месте знаменитого берлинского КПП времен холодной войны "Чекпойнт Чарли", более 20 человек было задержано, сообщает полиция столицы ФРГ. По данным издания Tagesspiegel, около 300 человек вышли на незапланированную демонстрацию в поддержку Палестины у бывшего КПП в четверг вечером. "Всего в ходе операции девять наших коллег получили легкие повреждения… На данный момент наши оперативники задержали более 20 человек", - говорится на странице полиции в социальной сети X. Участники демонстрации выкрикивали противоправные лозунги, закидывали полицейских и их машины бутылками и яйцами, оказывали серьезное сопротивление при задержании, отмечают правоохранители. В среду издание Spiegel сообщило со ссылкой на немецких дипломатов, что около 130 сотрудников МИД ФРГ объединились в группу, которая призывает к ужесточению внешнеполитической линии по отношению к правительству Израиля. Однако пока немецкие власти не собираются отказываться от его поддержки, которая еще при экс-канцлере Ангеле Меркель была объявлена основополагающим интересом Германии. В понедельник фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) потребовала правительство ФРГ присоединиться к инициативе 25 европейских стран с призывом к Израилю прекратить конфликт в секторе Газа.
https://ria.ru/20250724/palestina-2031279138.html
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в мире, германия, израиль, берлин (город)
В мире, Германия, Израиль, Берлин (город)
В Берлине в ходе пропалестинской демонстрации пострадали полицейские

Девять полицейских пострадали в Берлине в ходе пропалестинской демонстрации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Девять полицейских пострадали в ходе пропалестинской демонстрации на месте знаменитого берлинского КПП времен холодной войны "Чекпойнт Чарли", более 20 человек было задержано, сообщает полиция столицы ФРГ.
По данным издания Tagesspiegel, около 300 человек вышли на незапланированную демонстрацию в поддержку Палестины у бывшего КПП в четверг вечером.
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"Всего в ходе операции девять наших коллег получили легкие повреждения… На данный момент наши оперативники задержали более 20 человек", - говорится на странице полиции в социальной сети X.
Участники демонстрации выкрикивали противоправные лозунги, закидывали полицейских и их машины бутылками и яйцами, оказывали серьезное сопротивление при задержании, отмечают правоохранители.
В среду издание Spiegel сообщило со ссылкой на немецких дипломатов, что около 130 сотрудников МИД ФРГ объединились в группу, которая призывает к ужесточению внешнеполитической линии по отношению к правительству Израиля. Однако пока немецкие власти не собираются отказываться от его поддержки, которая еще при экс-канцлере Ангеле Меркель была объявлена основополагающим интересом Германии.
В понедельник фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) потребовала правительство ФРГ присоединиться к инициативе 25 европейских стран с призывом к Израилю прекратить конфликт в секторе Газа.
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