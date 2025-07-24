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Германия близится к банкротству, считает экс-депутат АдГ - РИА Новости, 24.07.2025
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17:08 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/germaniya-2031207084.html
Германия близится к банкротству, считает экс-депутат АдГ
Германия близится к банкротству, считает экс-депутат АдГ - РИА Новости, 24.07.2025
Германия близится к банкротству, считает экс-депутат АдГ
Германия из-за проводимой политики по отношению к Украине и приобретением вооружения у США за счет налогоплательщиков близится к банкротству, заявила РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:08:00+03:00
2025-07-24T17:08:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Германия из-за проводимой политики по отношению к Украине и приобретением вооружения у США за счет налогоплательщиков близится к банкротству, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от АдГ Ольга Петерсен. "Германия уже третий год подряд пишет "красные цифры" в своем доходе. Германия тратит больше, чем она зарабатывает. Как любой рабочий человек мы понимаем, если мы будем тратить постоянно больше, чем мы зарабатываем, то наступит такой момент, когда мы останемся совсем без денег. В Германии этот момент потихонечку наступает... И когда (Дональд - ред.) Трамп сказал, что Евросоюз будет оплачивать оружие, а мы его будем поставлять, то я поняла, что это оружие будет оплачиваться Германией", - сказала Петерсен. По ее словам, чтобы оттянуть этот момент, канцлер Германии Фридрих Мерц реформирует долговой тормоз для того, чтобы продолжить финансирование Украины за счет следующих поколений немецких налогоплательщиков. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250723/germaniya-2030891067.html
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в мире, украина, германия, фридрих мерц, нато
В мире, Украина, Германия, Фридрих Мерц, НАТО
Германия близится к банкротству, считает экс-депутат АдГ

Петерсен: Германия близится к банкротству из-за политики по отношению к Украине

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Германия из-за проводимой политики по отношению к Украине и приобретением вооружения у США за счет налогоплательщиков близится к банкротству, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от АдГ Ольга Петерсен.
"Германия уже третий год подряд пишет "красные цифры" в своем доходе. Германия тратит больше, чем она зарабатывает. Как любой рабочий человек мы понимаем, если мы будем тратить постоянно больше, чем мы зарабатываем, то наступит такой момент, когда мы останемся совсем без денег. В Германии этот момент потихонечку наступает... И когда (Дональд - ред.) Трамп сказал, что Евросоюз будет оплачивать оружие, а мы его будем поставлять, то я поняла, что это оружие будет оплачиваться Германией", - сказала Петерсен.
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Германия пригрозила США жестким ответом на пошлины, пишет FT
23 июля, 17:01
По ее словам, чтобы оттянуть этот момент, канцлер Германии Фридрих Мерц реформирует долговой тормоз для того, чтобы продолжить финансирование Украины за счет следующих поколений немецких налогоплательщиков.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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