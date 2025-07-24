https://ria.ru/20250724/germaniya-2031207084.html

Германия близится к банкротству, считает экс-депутат АдГ

Германия близится к банкротству, считает экс-депутат АдГ - РИА Новости, 24.07.2025

Германия близится к банкротству, считает экс-депутат АдГ

Германия из-за проводимой политики по отношению к Украине и приобретением вооружения у США за счет налогоплательщиков близится к банкротству, заявила РИА... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:08:00+03:00

2025-07-24T17:08:00+03:00

2025-07-24T17:08:00+03:00

в мире

украина

германия

фридрих мерц

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Германия из-за проводимой политики по отношению к Украине и приобретением вооружения у США за счет налогоплательщиков близится к банкротству, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от АдГ Ольга Петерсен. "Германия уже третий год подряд пишет "красные цифры" в своем доходе. Германия тратит больше, чем она зарабатывает. Как любой рабочий человек мы понимаем, если мы будем тратить постоянно больше, чем мы зарабатываем, то наступит такой момент, когда мы останемся совсем без денег. В Германии этот момент потихонечку наступает... И когда (Дональд - ред.) Трамп сказал, что Евросоюз будет оплачивать оружие, а мы его будем поставлять, то я поняла, что это оружие будет оплачиваться Германией", - сказала Петерсен. По ее словам, чтобы оттянуть этот момент, канцлер Германии Фридрих Мерц реформирует долговой тормоз для того, чтобы продолжить финансирование Украины за счет следующих поколений немецких налогоплательщиков. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250723/germaniya-2030891067.html

https://ria.ru/20250723/putin-2030964092.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, фридрих мерц, нато