https://ria.ru/20250724/genprokuratura-2031180756.html

Молдавский оппозиционер пожаловался в генпрокуратуру на полицию

Молдавский оппозиционер пожаловался в генпрокуратуру на полицию - РИА Новости, 24.07.2025

Молдавский оппозиционер пожаловался в генпрокуратуру на полицию

Лидер молдавской партии "Шанс" (входит в оппозиционный блок "Победа") Алексей Лунгу, который попал в больницу из-за попытки задержания, заявил, что подал жалобу РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:53:00+03:00

2025-07-24T15:53:00+03:00

2025-07-24T15:53:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Лидер молдавской партии "Шанс" (входит в оппозиционный блок "Победа") Алексей Лунгу, который попал в больницу из-за попытки задержания, заявил, что подал жалобу в генпрокуратуру на полицию за превышение полномочий и применение силы. В среду лидеру оппозиционной партии стало плохо во время попытки задержания полицией у здания Апелляционной палаты в Кишиневе, когда блок "Победа" оспаривал отказ ЦИК зарегистрировать его для участия в парламентских выборах. Политик был доставлен в городскую больницу после того, как правоохранители без объяснения причин попытались его задержать. Политик от госпитализации отказался. "Я официально обратился в Генеральную прокуратуру Республики Молдова с жалобой на действия полицейских, включая тех, кто был в гражданской одежде, не представился и вёл себя агрессивно по отношению ко мне и моим коллегам", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, он особо указал на злоупотребления со стороны сотрудников полицейского управления сектора Ботаника города Кишинева, которые без каких-либо оснований применили силу. "Показываю, как выглядят мои руки — потому что уже начали вбрасывать, будто я нападал на полицейских. Это ложь и манипуляция со стороны некоторых "лидеров мнений", - пояснил он. Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах. Представитель "Победы", депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным, отметив, что оно будет обжаловано в суде. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250722/shor-2030730469.html

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