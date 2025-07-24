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Новгородская область и "Газпром межрегионгаз" расширяют партнерство - РИА Новости, 24.07.2025
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22:42 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/gazprom-2031275303.html
Новгородская область и "Газпром межрегионгаз" расширяют партнерство
Новгородская область и "Газпром межрегионгаз" расширяют партнерство - РИА Новости, 24.07.2025
Новгородская область и "Газпром межрегионгаз" расширяют партнерство
Строительство газопровода из Вологодской области до города Пестово Новгородской области началось, также создается Единый центр по работе с клиентами ООО... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:42:00+03:00
2025-07-24T22:42:00+03:00
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Строительство газопровода из Вологодской области до города Пестово Новгородской области началось, также создается Единый центр по работе с клиентами ООО "Газпром межрегионгаз ЕЦРК" в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Пресс-служба объявляет, что в четверг на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай" врио губернатора Новгородской области Александр Дронов встретился с гендиректором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым. Они обсудили итоги реализации программы развития газоснабжения и газификации в Новгородской области на 2021-2025 годы и перспективы сотрудничества. Дронов поблагодарил коллег, подчеркнув, что все обязательства со стороны региона выполнены. Густов также отметил эффективное сотрудничество с правительством региона. Он заявил о значительном прогрессе в догазификации: более 8,5 тысяч домовладений уже подключены к природному газу, а новгородская практика сотрудничества МФЦ и "Газпрома" по предоставлению комплексной услуги газификации "под ключ" - одна из лучших. "Говоря о планах, Сергей Густов сообщил, что уже началось строительство газопровода от ГРС Устюжна до города Пестово, что позволит после завершения работ газифицировать домовладения округа и перевести котельные на природный газ. На совещании также рассказали, что в Великом Новгороде создается Единый центр по работе с клиентами группы "Газпром межрегионгаз"… Он позволит улучшить взаимодействие с клиентами, ускорить предоставление услуг... за счет автоматизации процессов", - говорится в сообщении на сайте правительства Новгородской области. Правительство указывает, что в планах - создать колл-центр, операторы которого будут консультировать клиентов по подключению газа, техобслуживанию оборудования, заключению договора и другим вопросам. Онлайн-платформа позволит клиентам подавать заявки, оплачивать услуги и получать информацию в режиме реального времени, добавляет кабмин. По данным правительства, Единый центр по работе с клиентами Группы "Газпром межрегионгаз" заключил в четверг соглашения о партнерстве с Новгородским госуниверситетом и администрацией Великого Новгорода. Договор о сотрудничестве с вузом предполагает привлечение студентов и выпускников для прохождения практики и последующего трудоустройства в "Газпром межрегионгаз", целевое обучение по специальностям и направлениям, востребованным центром, объясняет кабмин. "Соглашение с университетом нацелено на обучение, отработку всех вопросов, связанных с тем, чтобы молодежь получала образование, оставалась жить и работать в Великом Новгороде. Для нас это принципиально важно сегодня", - приводит пресс-служба слова Дронова. На сайте уточняется, что соглашение с администрацией Великого Новгорода направлено на участие в совместных проектах, в том числе по развитию кадрового потенциала в IT-отрасли. "Сотрудничество ЕЦРК с новгородским университетом и мэрией столицы региона создает новые возможности для подготовки кадров и совершенствования информационных технологий. Совместные образовательные программы и научно-прикладные проекты позволят эффективно решать задачи, стоящие перед центром, городом и областью", - приводятся слова Густова.
https://ria.ru/20250616/novgorod-2023116193.html
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новгородская область
Новгородская область
Новгородская область и "Газпром межрегионгаз" расширяют партнерство

В Новгородской области началось строительство газопровода до города Пестово

© Фото : Новгородская область/ВКонтактеАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Новгородская область/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Строительство газопровода из Вологодской области до города Пестово Новгородской области началось, также создается Единый центр по работе с клиентами ООО "Газпром межрегионгаз ЕЦРК" в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Пресс-служба объявляет, что в четверг на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай" врио губернатора Новгородской области Александр Дронов встретился с гендиректором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым. Они обсудили итоги реализации программы развития газоснабжения и газификации в Новгородской области на 2021-2025 годы и перспективы сотрудничества. Дронов поблагодарил коллег, подчеркнув, что все обязательства со стороны региона выполнены. Густов также отметил эффективное сотрудничество с правительством региона. Он заявил о значительном прогрессе в догазификации: более 8,5 тысяч домовладений уже подключены к природному газу, а новгородская практика сотрудничества МФЦ и "Газпрома" по предоставлению комплексной услуги газификации "под ключ" - одна из лучших.
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"Говоря о планах, Сергей Густов сообщил, что уже началось строительство газопровода от ГРС Устюжна до города Пестово, что позволит после завершения работ газифицировать домовладения округа и перевести котельные на природный газ. На совещании также рассказали, что в Великом Новгороде создается Единый центр по работе с клиентами группы "Газпром межрегионгаз"… Он позволит улучшить взаимодействие с клиентами, ускорить предоставление услуг... за счет автоматизации процессов", - говорится в сообщении на сайте правительства Новгородской области.
Правительство указывает, что в планах - создать колл-центр, операторы которого будут консультировать клиентов по подключению газа, техобслуживанию оборудования, заключению договора и другим вопросам. Онлайн-платформа позволит клиентам подавать заявки, оплачивать услуги и получать информацию в режиме реального времени, добавляет кабмин.
По данным правительства, Единый центр по работе с клиентами Группы "Газпром межрегионгаз" заключил в четверг соглашения о партнерстве с Новгородским госуниверситетом и администрацией Великого Новгорода. Договор о сотрудничестве с вузом предполагает привлечение студентов и выпускников для прохождения практики и последующего трудоустройства в "Газпром межрегионгаз", целевое обучение по специальностям и направлениям, востребованным центром, объясняет кабмин.
"Соглашение с университетом нацелено на обучение, отработку всех вопросов, связанных с тем, чтобы молодежь получала образование, оставалась жить и работать в Великом Новгороде. Для нас это принципиально важно сегодня", - приводит пресс-служба слова Дронова.
На сайте уточняется, что соглашение с администрацией Великого Новгорода направлено на участие в совместных проектах, в том числе по развитию кадрового потенциала в IT-отрасли.
"Сотрудничество ЕЦРК с новгородским университетом и мэрией столицы региона создает новые возможности для подготовки кадров и совершенствования информационных технологий. Совместные образовательные программы и научно-прикладные проекты позволят эффективно решать задачи, стоящие перед центром, городом и областью", - приводятся слова Густова.
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