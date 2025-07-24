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В сектор Газа въехало множество грузовиков с гумпомощью - РИА Новости, 24.07.2025
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23:11 24.07.2025 (обновлено: 23:37 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/gaza-2031278002.html
В сектор Газа въехало множество грузовиков с гумпомощью
В сектор Газа въехало множество грузовиков с гумпомощью - РИА Новости, 24.07.2025
В сектор Газа въехало множество грузовиков с гумпомощью
Большое число грузовиков с гуманитарной помощью въехало в четверг в сектор Газа, заявил РИА Новости губернатор граничащей с палестинским полуэксклавом... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:11:00+03:00
2025-07-24T23:37:00+03:00
в мире
сектор газа
гуманитарная помощь
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Большое число грузовиков с гуманитарной помощью въехало в четверг в сектор Газа, заявил РИА Новости губернатор граничащей с палестинским полуэксклавом египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер. "Въехало большое число грузовиков с помощью", - сказал Мугавер, отметив, что въезд грузовиков стал возможным в результате политических усилий египетской стороны. В четверг египетский телеканал Al Qahera News сообщил со ссылкой на источники, что порядка 166 грузовиков с помощью въехали в сектор Газа со среды через контрольно-пропускные пункты "Зиким" и "Керем-Шалом" ("Карам Абу-Салем"). При этом глава пресс-службы правительства палестинского полуэксклава Исмаил ас-Савабта заявлял РИА Новости, что по состоянию на 15.00 четверга грузовики еще не въехали в полуэксклав.
https://ria.ru/20250724/gaza-2031263904.html
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в мире, сектор газа, гуманитарная помощь
В мире, Сектор Газа, Гуманитарная помощь
В сектор Газа въехало множество грузовиков с гумпомощью

Мугавер: большое число грузовиков с гумпомощью въехало в сектор Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Большое число грузовиков с гуманитарной помощью въехало в четверг в сектор Газа, заявил РИА Новости губернатор граничащей с палестинским полуэксклавом египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер.
"Въехало большое число грузовиков с помощью", - сказал Мугавер, отметив, что въезд грузовиков стал возможным в результате политических усилий египетской стороны.
В четверг египетский телеканал Al Qahera News сообщил со ссылкой на источники, что порядка 166 грузовиков с помощью въехали в сектор Газа со среды через контрольно-пропускные пункты "Зиким" и "Керем-Шалом" ("Карам Абу-Салем"). При этом глава пресс-службы правительства палестинского полуэксклава Исмаил ас-Савабта заявлял РИА Новости, что по состоянию на 15.00 четверга грузовики еще не въехали в полуэксклав.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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В миреСектор ГазаГуманитарная помощь
 
 
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