https://ria.ru/20250724/gaza-2031278002.html

В сектор Газа въехало множество грузовиков с гумпомощью

В сектор Газа въехало множество грузовиков с гумпомощью - РИА Новости, 24.07.2025

В сектор Газа въехало множество грузовиков с гумпомощью

Большое число грузовиков с гуманитарной помощью въехало в четверг в сектор Газа, заявил РИА Новости губернатор граничащей с палестинским полуэксклавом... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T23:11:00+03:00

2025-07-24T23:11:00+03:00

2025-07-24T23:37:00+03:00

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сектор газа

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Большое число грузовиков с гуманитарной помощью въехало в четверг в сектор Газа, заявил РИА Новости губернатор граничащей с палестинским полуэксклавом египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер. "Въехало большое число грузовиков с помощью", - сказал Мугавер, отметив, что въезд грузовиков стал возможным в результате политических усилий египетской стороны. В четверг египетский телеканал Al Qahera News сообщил со ссылкой на источники, что порядка 166 грузовиков с помощью въехали в сектор Газа со среды через контрольно-пропускные пункты "Зиким" и "Керем-Шалом" ("Карам Абу-Салем"). При этом глава пресс-службы правительства палестинского полуэксклава Исмаил ас-Савабта заявлял РИА Новости, что по состоянию на 15.00 четверга грузовики еще не въехали в полуэксклав.

https://ria.ru/20250724/gaza-2031263904.html

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в мире, сектор газа, гуманитарная помощь