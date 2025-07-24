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США задействуют альтернативные пути освобождения заложников в Газе - РИА Новости, 24.07.2025
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20:49 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/gaza-2031263904.html
США задействуют альтернативные пути освобождения заложников в Газе
США задействуют альтернативные пути освобождения заложников в Газе - РИА Новости, 24.07.2025
США задействуют альтернативные пути освобождения заложников в Газе
США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе после провала очередного раунда переговоров с движением ХАМАС в Дохе,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:49:00+03:00
2025-07-24T20:49:00+03:00
в мире
сша
стив уиткофф
хамас
сектор газа
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе после провала очередного раунда переговоров с движением ХАМАС в Дохе, сообщил в четверг специальный посланник Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. "Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня", — говорится в заявлении Уиткоффа, опубликованном в его аккаунте в соцсети X. По его словам, посредники "предприняли серьёзные усилия", однако ХАМАС на переговорах "не действует скоординированно и добросовестно". "Теперь мы будем рассматривать альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой и попытаться создать более стабильную обстановку для жителей Газы", — подчеркнул американский эмиссар.
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в мире, сша, стив уиткофф, хамас, сектор газа
В мире, США, Стив Уиткофф, ХАМАС, Сектор Газа
США задействуют альтернативные пути освобождения заложников в Газе

Уиткофф: США задействуют альтернативные пути освобождения заложников в Газе

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе после провала очередного раунда переговоров с движением ХАМАС в Дохе, сообщил в четверг специальный посланник Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
"Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня", — говорится в заявлении Уиткоффа, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.
По его словам, посредники "предприняли серьёзные усилия", однако ХАМАС на переговорах "не действует скоординированно и добросовестно".
"Теперь мы будем рассматривать альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой и попытаться создать более стабильную обстановку для жителей Газы", — подчеркнул американский эмиссар.
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В миреСШАСтив УиткоффХАМАССектор Газа
 
 
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