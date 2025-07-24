https://ria.ru/20250724/gaza-2031176189.html

Каждый пятый ребенок в Газе страдает от недоедания, сообщили в ОНН

Каждый пятый ребенок в Газе страдает от недоедания, сообщили в ОНН - РИА Новости, 24.07.2025

Каждый пятый ребенок в Газе страдает от недоедания, сообщили в ОНН

Каждый пятый ребенок в палестинском секторе Газа страдает от недоедания, сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:45:00+03:00

2025-07-24T15:45:00+03:00

2025-07-24T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Каждый пятый ребенок в палестинском секторе Газа страдает от недоедания, сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини в четверг. В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о резком росте числа смертей, связанных с недоеданием, в секторе Газа. В 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет из-за этого. "Между тем, согласно последним данным БАПОР, каждый пятый ребенок в городе Газа страдает от недоедания, поскольку число таких случаев растет с каждым днем", - говорится в его заявлении на странице в соцести Х. Лаззарини пояснил, что большинство детей, которые находятся под наблюдением бригад БАПОР, истощены, слабы и подвержены высокому риску смерти, добавив, что летальный исход будет неизбежен, если они не получат срочное лечение. "Медицинские работники БАПОР, работающие на передовой, выживают на одном небольшом приеме пищи в день… Они все чаще падают в обморок от голода во время работы. Родители слишком голодны, чтобы заботиться о своих детях. У тех, кто доходит до клиник БАПОР, нет ни энергии, ни еды, ни средств, чтобы следовать медицинским советам. Их жизнь находится под угрозой", - сообщает комиссар ООН. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250724/golod-2031146768.html

https://ria.ru/20250721/izrail-2030512432.html

https://ria.ru/20250723/armija-2030860484.html

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в мире, израиль, ливан, йемен, бапор, оон, воз