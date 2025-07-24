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Суд арестовал фигуранта дела вице-губернатора Брянской области
Суд арестовал фигуранта дела вице-губернатора Брянской области - РИА Новости, 24.07.2025
Суд арестовал фигуранта дела вице-губернатора Брянской области
Мещанский суд Москвы арестовал главу управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:01:00+03:00
2025-07-24T15:01:00+03:00
2025-07-24T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал главу управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Журы Евгения", - сказал собеседник агентства.Ранее в четверг этот же суд арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме.Обоим вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области.
https://ria.ru/20250722/arest-2030705713.html
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Происшествия, Брянская область, Москва, Россия
Суд арестовал фигуранта дела вице-губернатора Брянской области
Суд в Москве арестовал фигуранта дела вице-губернатора Брянской области Журу