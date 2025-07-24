https://ria.ru/20250724/evrosojuz-2031149421.html

ЕС и США приблизились к соглашению по пошлинам, сообщили в Еврокомиссии

ЕС и США приблизились к соглашению по пошлинам, сообщили в Еврокомиссии - РИА Новости, 24.07.2025

ЕС и США приблизились к соглашению по пошлинам, сообщили в Еврокомиссии

Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам, утверждает представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:15:00+03:00

2025-07-24T14:15:00+03:00

2025-07-24T14:15:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003363798_0:117:3071:1844_1920x0_80_0_0_131e235000dcd45babfeffffff1cc73d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам, утверждает представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Что касается достижения соглашения, то мы полагаем, что значительно приблизились к нему. Мы делаем все, чтобы достичь соглашения в интересах граждан и компаний в ЕС", - сказал европейский представитель. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Ранее в четверг сообщалось, что Еврокомиссия предложила, а страны ЕС утвердили возможные ответные меры на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250723/blommberg-2030840253.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз