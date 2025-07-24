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ЕС и США приблизились к соглашению по пошлинам, сообщили в Еврокомиссии - РИА Новости, 24.07.2025
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14:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/evrosojuz-2031149421.html
ЕС и США приблизились к соглашению по пошлинам, сообщили в Еврокомиссии
ЕС и США приблизились к соглашению по пошлинам, сообщили в Еврокомиссии - РИА Новости, 24.07.2025
ЕС и США приблизились к соглашению по пошлинам, сообщили в Еврокомиссии
Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам, утверждает представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:15:00+03:00
2025-07-24T14:15:00+03:00
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сша
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БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам, утверждает представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Что касается достижения соглашения, то мы полагаем, что значительно приблизились к нему. Мы делаем все, чтобы достичь соглашения в интересах граждан и компаний в ЕС", - сказал европейский представитель. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Ранее в четверг сообщалось, что Еврокомиссия предложила, а страны ЕС утвердили возможные ответные меры на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС и США приблизились к соглашению по пошлинам, сообщили в Еврокомиссии

Представитель ЕК Жилл: ЕС и США приблизились к соглашению по таможенным пошлинам

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам, утверждает представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Что касается достижения соглашения, то мы полагаем, что значительно приблизились к нему. Мы делаем все, чтобы достичь соглашения в интересах граждан и компаний в ЕС", - сказал европейский представитель.
Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Ранее в четверг сообщалось, что Еврокомиссия предложила, а страны ЕС утвердили возможные ответные меры на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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