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Татарстан согласовал сотрудничество в энергетике с Республикой Сербской БиГ - РИА Новости, 24.07.2025
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14:43 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/energetika-2031157920.html
Татарстан согласовал сотрудничество в энергетике с Республикой Сербской БиГ
Татарстан согласовал сотрудничество в энергетике с Республикой Сербской БиГ - РИА Новости, 24.07.2025
Татарстан согласовал сотрудничество в энергетике с Республикой Сербской БиГ
Республика Татарстан и Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) согласовали сотрудничество в энергетике, совместном производстве и экспорте, заявил... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:43:00+03:00
2025-07-24T14:43:00+03:00
казань
республика сербская
республика татарстан (татарстан)
милорад додик
рустам минниханов
брикс
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БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Республика Татарстан и Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) согласовали сотрудничество в энергетике, совместном производстве и экспорте, заявил заместитель премьера Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Олег Коробченко. Делегация из Казани с участием министров и представителей вузов находится в Республике Сербской, где участвовала в переговорах с руководством республики, ознакомилась с ее промышленным и образовательным потенциалом. "Наши планы после всех встреч стали частью составленного документа, который охватывает множество сфер. Это и энергетика, экспорт определенной продукции, совместное производство, участие в выставках и совместная организация форумов", - цитирует Коробченко Радио и телевидение Республики Сербской. Замглавы правительства Татарстана добавил, что рассматривается обмен туристами. Президент РС БиГ Милорад Додик указал во вторник, что официальная Баня-Лука и Казань будут наращивать сотрудничество в экономике, науке и производстве. Додик отметил, что сотрудничество РС БиГ и Татарстана лично поддержал президент России Владимир Путин. Баня-Лука, несмотря на давление извне, выступает против введения санкций против России и сохраняет дружеские и партнерские отношения с Москвой. Глава Татарстана Рустам Минниханов в октябре 2024 года встретился на полях саммита БРИКС в Казани с президентом Республики Сербской. Тогда был подписан план мероприятий по реализации протокола о сотрудничестве. Документ включает в себя такие направления сотрудничества, как торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, образование, муниципальное развитие.
https://ria.ru/20250707/tatarstan-2027762658.html
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казань, республика сербская, республика татарстан (татарстан), милорад додик, рустам минниханов, брикс
Казань, Республика Сербская, Республика Татарстан (Татарстан), Милорад Додик, Рустам Минниханов, БРИКС
Татарстан согласовал сотрудничество в энергетике с Республикой Сербской БиГ

Татарстан и Республика Сербская БиГ согласовали сотрудничество в энергетике

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Республика Татарстан и Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) согласовали сотрудничество в энергетике, совместном производстве и экспорте, заявил заместитель премьера Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Олег Коробченко.
Делегация из Казани с участием министров и представителей вузов находится в Республике Сербской, где участвовала в переговорах с руководством республики, ознакомилась с ее промышленным и образовательным потенциалом.
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"Наши планы после всех встреч стали частью составленного документа, который охватывает множество сфер. Это и энергетика, экспорт определенной продукции, совместное производство, участие в выставках и совместная организация форумов", - цитирует Коробченко Радио и телевидение Республики Сербской.
Замглавы правительства Татарстана добавил, что рассматривается обмен туристами.
Президент РС БиГ Милорад Додик указал во вторник, что официальная Баня-Лука и Казань будут наращивать сотрудничество в экономике, науке и производстве. Додик отметил, что сотрудничество РС БиГ и Татарстана лично поддержал президент России Владимир Путин. Баня-Лука, несмотря на давление извне, выступает против введения санкций против России и сохраняет дружеские и партнерские отношения с Москвой.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в октябре 2024 года встретился на полях саммита БРИКС в Казани с президентом Республики Сербской. Тогда был подписан план мероприятий по реализации протокола о сотрудничестве. Документ включает в себя такие направления сотрудничества, как торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, образование, муниципальное развитие.
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КазаньРеспублика СербскаяРеспублика Татарстан (Татарстан)Милорад ДодикРустам МиннихановБРИКС
 
 
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