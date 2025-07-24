https://ria.ru/20250724/energetika-2031157920.html

Татарстан согласовал сотрудничество в энергетике с Республикой Сербской БиГ

Татарстан согласовал сотрудничество в энергетике с Республикой Сербской БиГ - РИА Новости, 24.07.2025

Татарстан согласовал сотрудничество в энергетике с Республикой Сербской БиГ

Республика Татарстан и Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) согласовали сотрудничество в энергетике, совместном производстве и экспорте, заявил... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:43:00+03:00

2025-07-24T14:43:00+03:00

2025-07-24T14:43:00+03:00

казань

республика сербская

республика татарстан (татарстан)

милорад додик

рустам минниханов

брикс

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БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Республика Татарстан и Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) согласовали сотрудничество в энергетике, совместном производстве и экспорте, заявил заместитель премьера Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Олег Коробченко. Делегация из Казани с участием министров и представителей вузов находится в Республике Сербской, где участвовала в переговорах с руководством республики, ознакомилась с ее промышленным и образовательным потенциалом. "Наши планы после всех встреч стали частью составленного документа, который охватывает множество сфер. Это и энергетика, экспорт определенной продукции, совместное производство, участие в выставках и совместная организация форумов", - цитирует Коробченко Радио и телевидение Республики Сербской. Замглавы правительства Татарстана добавил, что рассматривается обмен туристами. Президент РС БиГ Милорад Додик указал во вторник, что официальная Баня-Лука и Казань будут наращивать сотрудничество в экономике, науке и производстве. Додик отметил, что сотрудничество РС БиГ и Татарстана лично поддержал президент России Владимир Путин. Баня-Лука, несмотря на давление извне, выступает против введения санкций против России и сохраняет дружеские и партнерские отношения с Москвой. Глава Татарстана Рустам Минниханов в октябре 2024 года встретился на полях саммита БРИКС в Казани с президентом Республики Сербской. Тогда был подписан план мероприятий по реализации протокола о сотрудничестве. Документ включает в себя такие направления сотрудничества, как торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, образование, муниципальное развитие.

https://ria.ru/20250707/tatarstan-2027762658.html

https://ria.ru/20250528/shoygu-2019587277.html

казань

республика сербская

республика татарстан (татарстан)

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казань, республика сербская, республика татарстан (татарстан), милорад додик, рустам минниханов, брикс