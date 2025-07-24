https://ria.ru/20250724/elektromobil-2031022984.html

Эксперт рассказал, как заряжать электромобиль в дождь и грозу

Эксперт рассказал, как заряжать электромобиль в дождь и грозу - РИА Новости, 24.07.2025

Эксперт рассказал, как заряжать электромобиль в дождь и грозу

Пользоваться электромобилем и заряжать его в дождь и грозу абсолютно безопасно, технологии рассчитаны на работу при любой погоде, заявил РИА Новости эксперт... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:26:00+03:00

2025-07-24T03:26:00+03:00

2025-07-24T03:26:00+03:00

авто

игорь мишин

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пользоваться электромобилем и заряжать его в дождь и грозу абсолютно безопасно, технологии рассчитаны на работу при любой погоде, заявил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин. "Если молния ударит в электромобиль, электрический заряд распространится по внешней части стального кузова и через колеса уйдет в землю. Так же произойдет и с "бензиновым" автомобилем, принцип один. Если в этот момент в салоне находится водитель и пассажиры, риски для них минимальны", - сказал он. Эксперт добавил, что зарядка электромобиля во время дождя тоже будет безопасна. Зарядные станции и кабели рассчитаны на работу при любой погоде благодаря высококачественным и надежным материалам. Места для зарядок имеют заземление, а зарядные порты оснащены изолирующими уплотнениями. Что касается аккумуляторной батареи самого автомобиля, то она имеет водонепроницаемую защиту. "Беспокоиться вообще не о чем, если соблюдать минимальные меры предосторожности", - объяснил Мишин. Эксперт обратил внимание, что трамваи, троллейбусы, электробусы тоже работают на электричестве и гроза не представляет опасности для пассажиров и водителей.

https://ria.ru/20250708/atom-2027816284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, игорь мишин, россия