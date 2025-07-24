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Эксперт рассказал, как заряжать электромобиль в дождь и грозу - РИА Новости, 24.07.2025
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03:26 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/elektromobil-2031022984.html
Эксперт рассказал, как заряжать электромобиль в дождь и грозу
Эксперт рассказал, как заряжать электромобиль в дождь и грозу - РИА Новости, 24.07.2025
Эксперт рассказал, как заряжать электромобиль в дождь и грозу
Пользоваться электромобилем и заряжать его в дождь и грозу абсолютно безопасно, технологии рассчитаны на работу при любой погоде, заявил РИА Новости эксперт... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:26:00+03:00
2025-07-24T03:26:00+03:00
авто
игорь мишин
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пользоваться электромобилем и заряжать его в дождь и грозу абсолютно безопасно, технологии рассчитаны на работу при любой погоде, заявил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин. "Если молния ударит в электромобиль, электрический заряд распространится по внешней части стального кузова и через колеса уйдет в землю. Так же произойдет и с "бензиновым" автомобилем, принцип один. Если в этот момент в салоне находится водитель и пассажиры, риски для них минимальны", - сказал он. Эксперт добавил, что зарядка электромобиля во время дождя тоже будет безопасна. Зарядные станции и кабели рассчитаны на работу при любой погоде благодаря высококачественным и надежным материалам. Места для зарядок имеют заземление, а зарядные порты оснащены изолирующими уплотнениями. Что касается аккумуляторной батареи самого автомобиля, то она имеет водонепроницаемую защиту. "Беспокоиться вообще не о чем, если соблюдать минимальные меры предосторожности", - объяснил Мишин. Эксперт обратил внимание, что трамваи, троллейбусы, электробусы тоже работают на электричестве и гроза не представляет опасности для пассажиров и водителей.
https://ria.ru/20250708/atom-2027816284.html
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авто, игорь мишин, россия
Авто, Игорь Мишин, Россия
Эксперт рассказал, как заряжать электромобиль в дождь и грозу

Мишин: пользоваться электромобилем в дождь и грозу абсолютно безопасно

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭлектрозаправочная станция
Электрозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Электрозаправочная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пользоваться электромобилем и заряжать его в дождь и грозу абсолютно безопасно, технологии рассчитаны на работу при любой погоде, заявил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин.
"Если молния ударит в электромобиль, электрический заряд распространится по внешней части стального кузова и через колеса уйдет в землю. Так же произойдет и с "бензиновым" автомобилем, принцип один. Если в этот момент в салоне находится водитель и пассажиры, риски для них минимальны", - сказал он.
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Эксперт добавил, что зарядка электромобиля во время дождя тоже будет безопасна. Зарядные станции и кабели рассчитаны на работу при любой погоде благодаря высококачественным и надежным материалам. Места для зарядок имеют заземление, а зарядные порты оснащены изолирующими уплотнениями. Что касается аккумуляторной батареи самого автомобиля, то она имеет водонепроницаемую защиту.
"Беспокоиться вообще не о чем, если соблюдать минимальные меры предосторожности", - объяснил Мишин.
Эксперт обратил внимание, что трамваи, троллейбусы, электробусы тоже работают на электричестве и гроза не представляет опасности для пассажиров и водителей.
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