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Эксперт оценила товарооборот между Россией и Таиландом - РИА Новости, 24.07.2025
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13:02 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ekspert-2031121534.html
Эксперт оценила товарооборот между Россией и Таиландом
Эксперт оценила товарооборот между Россией и Таиландом - РИА Новости, 24.07.2025
Эксперт оценила товарооборот между Россией и Таиландом
Товарооборот между Россией и Таиландом относительно невелик, и оттуда не завозится никаких критически важных товаров, прокомментировала РИА Новости доцент... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:02:00+03:00
2025-07-24T13:02:00+03:00
таиланд
россия
камбоджа
в мире
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Таиландом относительно невелик, и оттуда не завозится никаких критически важных товаров, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Эскалация перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Конфликт на границе в случае его разрастания может в том числе нанести ущерб экспорту из этих стран. "Пока общий торговый оборот между Россией и Таиландом незначительный, порядка 0,5% во внешнеторговом обороте нашей страны, хотя объемы торговли между экономиками ежегодно возрастают. Что же касается товарных категорий, то Россия импортирует механическое и электрическое оборудование, шины, оптику и медицинские приборы, рис, сухофрукты, косметику", - комментирует Новикова. "Таким образом, нельзя сказать, что Россия получает уникальную продукцию, без которой невозможно прожить", - подчёркивает эксперт. Что же касается мировых поставок, то здесь Таиланд поставляет в большей степени кокосовое масло, шелк, специи, изделия из дерева и керамики, бальзамы и косметику, что также не относится к незаменимой продукции, заключает она. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Стороны уже успели обменяться ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные люди.
https://ria.ru/20250724/konflikt-2031075622.html
https://ria.ru/20250724/konflikt-2031108681.html
таиланд
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таиланд, россия, камбоджа, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
Таиланд, Россия, Камбоджа, В мире, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Эксперт оценила товарооборот между Россией и Таиландом

Экономист Новикова: товарооборот между Россией и Таиландом относительно невелик

© Getty Images / Anadolu/The Royal Thai ArmyПоследствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Getty Images / Anadolu/The Royal Thai Army
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Таиландом относительно невелик, и оттуда не завозится никаких критически важных товаров, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Эскалация перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Конфликт на границе в случае его разрастания может в том числе нанести ущерб экспорту из этих стран.
Последствия обстрела провинции Сурин в Таиланде со стороны Камбоджи. 24 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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"Пока общий торговый оборот между Россией и Таиландом незначительный, порядка 0,5% во внешнеторговом обороте нашей страны, хотя объемы торговли между экономиками ежегодно возрастают. Что же касается товарных категорий, то Россия импортирует механическое и электрическое оборудование, шины, оптику и медицинские приборы, рис, сухофрукты, косметику", - комментирует Новикова.
"Таким образом, нельзя сказать, что Россия получает уникальную продукцию, без которой невозможно прожить", - подчёркивает эксперт.
Что же касается мировых поставок, то здесь Таиланд поставляет в большей степени кокосовое масло, шелк, специи, изделия из дерева и керамики, бальзамы и косметику, что также не относится к незаменимой продукции, заключает она.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Стороны уже успели обменяться ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные люди.
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ТаиландРоссияКамбоджаВ миреОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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