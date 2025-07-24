https://ria.ru/20250724/ekspert-2031121534.html

Эксперт оценила товарооборот между Россией и Таиландом

Эксперт оценила товарооборот между Россией и Таиландом - РИА Новости, 24.07.2025

Эксперт оценила товарооборот между Россией и Таиландом

Товарооборот между Россией и Таиландом относительно невелик, и оттуда не завозится никаких критически важных товаров, прокомментировала РИА Новости доцент... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:02:00+03:00

2025-07-24T13:02:00+03:00

2025-07-24T13:02:00+03:00

таиланд

россия

камбоджа

в мире

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Таиландом относительно невелик, и оттуда не завозится никаких критически важных товаров, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Эскалация перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Конфликт на границе в случае его разрастания может в том числе нанести ущерб экспорту из этих стран. "Пока общий торговый оборот между Россией и Таиландом незначительный, порядка 0,5% во внешнеторговом обороте нашей страны, хотя объемы торговли между экономиками ежегодно возрастают. Что же касается товарных категорий, то Россия импортирует механическое и электрическое оборудование, шины, оптику и медицинские приборы, рис, сухофрукты, косметику", - комментирует Новикова. "Таким образом, нельзя сказать, что Россия получает уникальную продукцию, без которой невозможно прожить", - подчёркивает эксперт. Что же касается мировых поставок, то здесь Таиланд поставляет в большей степени кокосовое масло, шелк, специи, изделия из дерева и керамики, бальзамы и косметику, что также не относится к незаменимой продукции, заключает она. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Стороны уже успели обменяться ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные люди.

https://ria.ru/20250724/konflikt-2031075622.html

https://ria.ru/20250724/konflikt-2031108681.html

таиланд

россия

камбоджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, россия, камбоджа, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей