https://ria.ru/20250724/eks-direktor-2031126043.html

Экс-директор парка "Патриот", которого судят за хищения, заявил о раскаянии

Экс-директор парка "Патриот", которого судят за хищения, заявил о раскаянии - РИА Новости, 24.07.2025

Экс-директор парка "Патриот", которого судят за хищения, заявил о раскаянии

Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов в суде заявил, что раскаивается в хищении средств Минобороны РФ и парка, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:13:00+03:00

2025-07-24T13:13:00+03:00

2025-07-24T13:13:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

павел попов (генерал)

владимир шестеров

патриот

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов в суде заявил, что раскаивается в хищении средств Минобороны РФ и парка, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского городского суда Подмосковья. "Досудебное соглашение был заключено мной добровольно… Я согласен с обвинением, оно обоснованно и подтверждается доказательствами, я полностью признаю вину и раскаиваюсь", - сказал он суду. Ранее Ахмедов полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В таком случае приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу, а подсудимый может рассчитывать на более мягкое наказание. По делу, помимо Ахмедова, проходят бывший замминистра обороны Павел Попов и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов. Как установило следствие, Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка. Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова. Ахмедову и Шестерову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ), оба на стадии следствия заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.

https://ria.ru/20250717/akhmedov-2029632673.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), владимир шестеров, патриот