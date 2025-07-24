https://ria.ru/20250724/efimov-2031262075.html

Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации

Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации - РИА Новости, 24.07.2025

Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации

С начала лета около 10 тысяч жителей 45 старых домов в Москве начали переезжать в новостройки по программе реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:41:00+03:00

2025-07-24T20:41:00+03:00

2025-07-24T21:31:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. С начала лета около 10 тысяч жителей 45 старых домов в Москве начали переезжать в новостройки по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Это самый крупный старт переселения по программе реновации. В 13 новых домах, переданных под заселение, насчитывается 5,1 тысячи квартир суммарной площадью свыше 290 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города добавил, что до конца лета планируется переселение еще и других москвичей в новое жилье.В квартирах, которые получают участники программы, уже есть ремонт, сантехника и освещение, так что переезд возможен сразу после подписания договоров.Программа реновации действует с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.

https://ria.ru/20250724/efimov-2031104665.html

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)