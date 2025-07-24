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Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации - РИА Новости, 24.07.2025
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20:41 24.07.2025 (обновлено: 21:31 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/efimov-2031262075.html
Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации
Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации - РИА Новости, 24.07.2025
Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации
С начала лета около 10 тысяч жителей 45 старых домов в Москве начали переезжать в новостройки по программе реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:41:00+03:00
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москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. С начала лета около 10 тысяч жителей 45 старых домов в Москве начали переезжать в новостройки по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Это самый крупный старт переселения по программе реновации. В 13 новых домах, переданных под заселение, насчитывается 5,1 тысячи квартир суммарной площадью свыше 290 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города добавил, что до конца лета планируется переселение еще и других москвичей в новое жилье.В квартирах, которые получают участники программы, уже есть ремонт, сантехника и освещение, так что переезд возможен сразу после подписания договоров.Программа реновации действует с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
https://ria.ru/20250724/efimov-2031104665.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации

Ефимов: в Москве за два месяца лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. С начала лета около 10 тысяч жителей 45 старых домов в Москве начали переезжать в новостройки по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Это самый крупный старт переселения по программе реновации. В 13 новых домах, переданных под заселение, насчитывается 5,1 тысячи квартир суммарной площадью свыше 290 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города добавил, что до конца лета планируется переселение еще и других москвичей в новое жилье.
В квартирах, которые получают участники программы, уже есть ремонт, сантехника и освещение, так что переезд возможен сразу после подписания договоров.
Программа реновации действует с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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