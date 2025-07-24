https://ria.ru/20250724/efimov-2031262075.html
Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации
Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации - РИА Новости, 24.07.2025
Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации
С начала лета около 10 тысяч жителей 45 старых домов в Москве начали переезжать в новостройки по программе реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:41:00+03:00
2025-07-24T20:41:00+03:00
2025-07-24T21:31:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de8ad8f1013845b11a6d2d611ebda5b0.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. С начала лета около 10 тысяч жителей 45 старых домов в Москве начали переезжать в новостройки по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Это самый крупный старт переселения по программе реновации. В 13 новых домах, переданных под заселение, насчитывается 5,1 тысячи квартир суммарной площадью свыше 290 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города добавил, что до конца лета планируется переселение еще и других москвичей в новое жилье.В квартирах, которые получают участники программы, уже есть ремонт, сантехника и освещение, так что переезд возможен сразу после подписания договоров.Программа реновации действует с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
https://ria.ru/20250724/efimov-2031104665.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_15e192a16ceb70b47a60cb3352327329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве с начала лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации
Ефимов: в Москве за два месяца лета 10 тысяч человек получили жилье по реновации
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. С начала лета около 10 тысяч жителей 45 старых домов в Москве начали переезжать в новостройки по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Это самый крупный старт переселения по программе реновации. В 13 новых домах, переданных под заселение, насчитывается 5,1 тысячи квартир суммарной площадью свыше 290 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города добавил, что до конца лета планируется переселение еще и других москвичей в новое жилье.
В квартирах, которые получают участники программы, уже есть ремонт, сантехника и освещение, так что переезд возможен сразу после подписания договоров.
Программа реновации действует с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.