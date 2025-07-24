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Ефимов: В Москве выделят почти 8 гектаров земли бизнесу и жителям
Ефимов: В Москве выделят почти 8 гектаров земли бизнесу и жителям - РИА Новости, 24.07.2025
Ефимов: В Москве выделят почти 8 гектаров земли бизнесу и жителям
В Москве выделят почти 8 гектаров земли бизнесу и жителям для строительства коммерческих объектов и частных жилых домов, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:12:00+03:00
2025-07-24T14:12:00+03:00
2025-07-24T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Москве выделят почти 8 гектаров земли бизнесу и жителям для строительства коммерческих объектов и частных жилых домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Москва – город сбалансированного градостроительного развития, в котором есть возможности для реализации как масштабных, так и относительно небольших проектов. С начала года одобрили выделение 7,8 гектара земли для строительства коммерческих объектов и частных жилых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что для юридических и физических лиц подобрали 56 участков, они находятся в разных округах Москвы. На них можно построить свыше 36,7 тысячи квадратных метров недвижимости.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева отметил, что с января по июнь текущего года в Москве одобрили выделение участков для ИЖС и коммерческих объектов в семи округах города. Больше всего их находится на территории Новой Москвы – 48 участков общей площадью около 5,8 гектара.Кроме того, три участка расположены на западе Москвы, а два на востоке города. В Юго-Западном, Северо-Западном административных округах и Зеленограде под строительство инвесторам и физическим лицам передадут по одному земельному участку, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250723/efimov-2030705573.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: В Москве выделят почти 8 гектаров земли бизнесу и жителям
Ефимов: В Москве выделят почти 8 гектаров для строительства различных объектов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Москве выделят почти 8 гектаров земли бизнесу и жителям для строительства коммерческих объектов и частных жилых домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Москва – город сбалансированного градостроительного развития, в котором есть возможности для реализации как масштабных, так и относительно небольших проектов. С начала года одобрили выделение 7,8 гектара земли для строительства коммерческих объектов и частных жилых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что для юридических и физических лиц подобрали 56 участков, они находятся в разных округах Москвы. На них можно построить свыше 36,7 тысячи квадратных метров недвижимости.
В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева отметил, что с января по июнь текущего года в Москве одобрили выделение участков для ИЖС и коммерческих объектов в семи округах города. Больше всего их находится на территории Новой Москвы – 48 участков общей площадью около 5,8 гектара.
Кроме того, три участка расположены на западе Москвы, а два на востоке города. В Юго-Западном, Северо-Западном административных округах и Зеленограде под строительство инвесторам и физическим лицам передадут по одному земельному участку, добавляется в пресс-релизе.