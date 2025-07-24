https://ria.ru/20250724/efimov-2030946011.html

Ефимов: в районе "Москва-Сити" реконструируют улицы

Ефимов: в районе "Москва-Сити" реконструируют улицы - РИА Новости, 24.07.2025

Ефимов: в районе "Москва-Сити" реконструируют улицы

Несколько улиц реконструируют вблизи делового центра "Москва-Сити", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 24.07.2025

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Несколько улиц реконструируют вблизи делового центра "Москва-Сити", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Центральном административном округе столицы планируется строительство и реконструкция улично-дорожной сети в районе улицы Антонова-Овсеенко,Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Это необходимо для улучшения транспортной доступности микрорайона Камушки и будущего "Сити-2", делового центра "Москва-Сити" и прилегающих территорий, а также повышения пропускной способности ТТК", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках проекта возведут и реконструируют 3 километра дорог, работы проведут по инвестиционной программы. Их планируется завершить в 2028 году.Кроме того, в ходе работ построят инженерные коммуникации и благоустроят прилегающую территорию, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Московский скоростной диаметр свяжут с Курганской улицей.

https://ria.ru/20250723/efimov-2030723935.html

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