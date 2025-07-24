https://ria.ru/20250724/efimov-2030946011.html
Ефимов: в районе "Москва-Сити" реконструируют улицы
Ефимов: в районе "Москва-Сити" реконструируют улицы - РИА Новости, 24.07.2025
Ефимов: в районе "Москва-Сити" реконструируют улицы
Несколько улиц реконструируют вблизи делового центра "Москва-Сити", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:12:00+03:00
2025-07-24T11:12:00+03:00
2025-07-24T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Несколько улиц реконструируют вблизи делового центра "Москва-Сити", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Центральном административном округе столицы планируется строительство и реконструкция улично-дорожной сети в районе улицы Антонова-Овсеенко,Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Это необходимо для улучшения транспортной доступности микрорайона Камушки и будущего "Сити-2", делового центра "Москва-Сити" и прилегающих территорий, а также повышения пропускной способности ТТК", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках проекта возведут и реконструируют 3 километра дорог, работы проведут по инвестиционной программы. Их планируется завершить в 2028 году.Кроме того, в ходе работ построят инженерные коммуникации и благоустроят прилегающую территорию, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Московский скоростной диаметр свяжут с Курганской улицей.
https://ria.ru/20250723/efimov-2030723935.html
https://ria.ru/20250723/efimov-2030705573.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в районе "Москва-Сити" реконструируют улицы
Ефимов: несколько улиц реконструируют недалеко от "Москва-Сити"
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Несколько улиц реконструируют вблизи делового центра "Москва-Сити", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Центральном административном округе столицы планируется строительство и реконструкция улично-дорожной сети в районе улицы Антонова-Овсеенко,
Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Это необходимо для улучшения транспортной доступности микрорайона Камушки и будущего "Сити-2", делового центра "Москва-Сити" и прилегающих территорий, а также повышения пропускной способности ТТК", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках проекта возведут и реконструируют 3 километра дорог, работы проведут по инвестиционной программы. Их планируется завершить в 2028 году.
Кроме того, в ходе работ построят инженерные коммуникации и благоустроят прилегающую территорию, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Московский скоростной диаметр свяжут с Курганской улицей.