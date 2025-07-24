https://ria.ru/20250724/dron-2031236226.html

В Курской области при атаке дрона погибла пожилая женщина

В Курской области при атаке дрона погибла пожилая женщина - РИА Новости, 24.07.2025

В Курской области при атаке дрона погибла пожилая женщина

Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:21:00+03:00

2025-07-24T18:21:00+03:00

2025-07-24T18:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

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ТУЛА, 24 июл - РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Сегодня украинский дрон атаковал частный дом в деревне Сухая Рыльского района. К глубокой скорби, погибла 85-летняя женщина. Искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250722/boeviki-2030613511.html

рыльский район

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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн