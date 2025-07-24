https://ria.ru/20250724/dron-2031192586.html
Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ
Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ
Разведчики группировки "Север" восстанавливают украинские агродроны и уничтожают ими позиции ВСУ на сумском направлении, рассказал корреспондентам РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:32:00+03:00
2025-07-24T16:32:00+03:00
2025-07-24T17:23:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛ, 24 июл – РИА Новости. Разведчики группировки "Север" восстанавливают украинские агродроны и уничтожают ими позиции ВСУ на сумском направлении, рассказал корреспондентам РИА Новости разведчик с позывным "Хлыст". "Пехота приносит нам, в принципе, сбитые дроны. Здесь мы их разбираем, изучаем. Дрон состоит на 95% из компонентов, которые можно заказать, в принципе, на любом маркетплейсе", - заметил "Хлыст". По словам собеседника агентства, уже сейчас такие дроны поражают украинские цели на сумском направлении. Укреплённые точки противника уничтожаются сбросом противотанковой мины. Разведчик добавил, что уникальных компонентов в дроне не так уж и много. "Единственными уникальными вещами является GPS-антенна и распределитель питания. Это является GPS-антенной. Соответственно, у неё находится внизу как глушилка. То есть, если дрон взлетает от 30 метров и выше, заглушить его практически нельзя. Точность позиционирования дрона в пространстве благодаря антенне до метра", - добавил "Хлыст". По словам российского военнослужащего, в лаборатории уже придумали, чем заменить украинские компоненты дронов. "При наличии нужных запчастей и человеческого ресурса можно наладить массовое производство данного дрона. До 100 штук где-то в месяц", - сказал "Хлыст".
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030740217.html
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Российский разведчик о восстановлении украинских агродронов
Разведчики российской группировки "Север" восстанавливают украинские агродроны и уничтожают ими позиции ВСУ на сумском направлении, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Хлыст".
2025-07-24T16:32
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gps, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, GPS, Вооруженные силы Украины
Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ
Разведчики восстанавливают украинские агродроны для уничтожения позиций ВСУ
КУРСКАЯ ОБЛ, 24 июл – РИА Новости. Разведчики группировки "Север" восстанавливают украинские агродроны и уничтожают ими позиции ВСУ на сумском направлении, рассказал корреспондентам РИА Новости разведчик с позывным "Хлыст".
"Пехота приносит нам, в принципе, сбитые дроны. Здесь мы их разбираем, изучаем. Дрон состоит на 95% из компонентов, которые можно заказать, в принципе, на любом маркетплейсе", - заметил "Хлыст".
По словам собеседника агентства, уже сейчас такие дроны поражают украинские цели на сумском направлении. Укреплённые точки противника уничтожаются сбросом противотанковой мины. Разведчик добавил, что уникальных компонентов в дроне не так уж и много.
"Единственными уникальными вещами является GPS-антенна и распределитель питания. Это является GPS-антенной. Соответственно, у неё находится внизу как глушилка. То есть, если дрон взлетает от 30 метров и выше, заглушить его практически нельзя. Точность позиционирования дрона в пространстве благодаря антенне до метра", - добавил "Хлыст".
По словам российского военнослужащего, в лаборатории уже придумали, чем заменить украинские компоненты дронов.
"При наличии нужных запчастей и человеческого ресурса можно наладить массовое производство данного дрона. До 100 штук где-то в месяц", - сказал "Хлыст".