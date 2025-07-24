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Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 24.07.2025 (обновлено: 17:23 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/dron-2031192586.html
Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ
Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ
Разведчики группировки "Север" восстанавливают украинские агродроны и уничтожают ими позиции ВСУ на сумском направлении, рассказал корреспондентам РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:32:00+03:00
2025-07-24T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
gps
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КУРСКАЯ ОБЛ, 24 июл – РИА Новости. Разведчики группировки "Север" восстанавливают украинские агродроны и уничтожают ими позиции ВСУ на сумском направлении, рассказал корреспондентам РИА Новости разведчик с позывным "Хлыст". "Пехота приносит нам, в принципе, сбитые дроны. Здесь мы их разбираем, изучаем. Дрон состоит на 95% из компонентов, которые можно заказать, в принципе, на любом маркетплейсе", - заметил "Хлыст". По словам собеседника агентства, уже сейчас такие дроны поражают украинские цели на сумском направлении. Укреплённые точки противника уничтожаются сбросом противотанковой мины. Разведчик добавил, что уникальных компонентов в дроне не так уж и много. "Единственными уникальными вещами является GPS-антенна и распределитель питания. Это является GPS-антенной. Соответственно, у неё находится внизу как глушилка. То есть, если дрон взлетает от 30 метров и выше, заглушить его практически нельзя. Точность позиционирования дрона в пространстве благодаря антенне до метра", - добавил "Хлыст". По словам российского военнослужащего, в лаборатории уже придумали, чем заменить украинские компоненты дронов. "При наличии нужных запчастей и человеческого ресурса можно наладить массовое производство данного дрона. До 100 штук где-то в месяц", - сказал "Хлыст".
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030740217.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Российский разведчик о восстановлении украинских агродронов
Разведчики российской группировки "Север" восстанавливают украинские агродроны и уничтожают ими позиции ВСУ на сумском направлении, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Хлыст".
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gps, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, GPS, Вооруженные силы Украины
Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ

Разведчики восстанавливают украинские агродроны для уничтожения позиций ВСУ

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КУРСКАЯ ОБЛ, 24 июл – РИА Новости. Разведчики группировки "Север" восстанавливают украинские агродроны и уничтожают ими позиции ВСУ на сумском направлении, рассказал корреспондентам РИА Новости разведчик с позывным "Хлыст".
"Пехота приносит нам, в принципе, сбитые дроны. Здесь мы их разбираем, изучаем. Дрон состоит на 95% из компонентов, которые можно заказать, в принципе, на любом маркетплейсе", - заметил "Хлыст".
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По словам собеседника агентства, уже сейчас такие дроны поражают украинские цели на сумском направлении. Укреплённые точки противника уничтожаются сбросом противотанковой мины. Разведчик добавил, что уникальных компонентов в дроне не так уж и много.
"Единственными уникальными вещами является GPS-антенна и распределитель питания. Это является GPS-антенной. Соответственно, у неё находится внизу как глушилка. То есть, если дрон взлетает от 30 метров и выше, заглушить его практически нельзя. Точность позиционирования дрона в пространстве благодаря антенне до метра", - добавил "Хлыст".
По словам российского военнослужащего, в лаборатории уже придумали, чем заменить украинские компоненты дронов.
"При наличии нужных запчастей и человеческого ресурса можно наладить массовое производство данного дрона. До 100 штук где-то в месяц", - сказал "Хлыст".
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Специальная военная операция на УкраинеGPSВооруженные силы Украины
 
 
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