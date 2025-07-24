https://ria.ru/20250724/dron-2031192586.html

Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ

Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ

Разведчики группировки "Север" восстанавливают украинские агродроны и уничтожают ими позиции ВСУ на сумском направлении, рассказал корреспондентам РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:32:00+03:00

2025-07-24T16:32:00+03:00

2025-07-24T17:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

gps

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КУРСКАЯ ОБЛ, 24 июл – РИА Новости. Разведчики группировки "Север" восстанавливают украинские агродроны и уничтожают ими позиции ВСУ на сумском направлении, рассказал корреспондентам РИА Новости разведчик с позывным "Хлыст". "Пехота приносит нам, в принципе, сбитые дроны. Здесь мы их разбираем, изучаем. Дрон состоит на 95% из компонентов, которые можно заказать, в принципе, на любом маркетплейсе", - заметил "Хлыст". По словам собеседника агентства, уже сейчас такие дроны поражают украинские цели на сумском направлении. Укреплённые точки противника уничтожаются сбросом противотанковой мины. Разведчик добавил, что уникальных компонентов в дроне не так уж и много. "Единственными уникальными вещами является GPS-антенна и распределитель питания. Это является GPS-антенной. Соответственно, у неё находится внизу как глушилка. То есть, если дрон взлетает от 30 метров и выше, заглушить его практически нельзя. Точность позиционирования дрона в пространстве благодаря антенне до метра", - добавил "Хлыст". По словам российского военнослужащего, в лаборатории уже придумали, чем заменить украинские компоненты дронов. "При наличии нужных запчастей и человеческого ресурса можно наладить массовое производство данного дрона. До 100 штук где-то в месяц", - сказал "Хлыст".

https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030740217.html

https://ria.ru/20250721/zelenskij-2030452173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский разведчик о восстановлении украинских агродронов Разведчики российской группировки "Север" восстанавливают украинские агродроны и уничтожают ими позиции ВСУ на сумском направлении, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Хлыст". 2025-07-24T16:32 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

gps, вооруженные силы украины