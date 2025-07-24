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Глава "Домодедово" рассказал об избыточных требованиях к сотрудникам - РИА Новости, 24.07.2025
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10:16 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/domodedovo-2031057102.html
Глава "Домодедово" рассказал об избыточных требованиях к сотрудникам
Глава "Домодедово" рассказал об избыточных требованиях к сотрудникам - РИА Новости, 24.07.2025
Глава "Домодедово" рассказал об избыточных требованиях к сотрудникам
"Крепостное право" в аэропорту "Домодедово" было отменено с приходом Российской Федерации в собственники авиагавани, ведется работа с кредиторами на фоне общего РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:16:00+03:00
2025-07-24T10:16:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
андрей иванов
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Крепостное право" в аэропорту "Домодедово" было отменено с приходом Российской Федерации в собственники авиагавани, ведется работа с кредиторами на фоне общего долга около 70 миллиардов рублей, риска банкротства не допустят и ожидается привлечение стратегического инвестора, сообщил новый глава управляющей компании Андрей Иванов. Он занял этот пост после перехода "Домодедово" в собственность государства. Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщал РИА Новости один из участников процесса. "Меня искренне поразила карательная система, которая обслуживала этот аппарат. Более тысячи разновидностей бесконечных штрафов, избыточные регламенты, методики, порядки, свои законы, так называемые "суды следователей". Можно смело сказать, что с приходом Российской Федерации крепостное право в Домодедово было отменено", - сообщил Иванов в интервью изданию РБК. Отвечая на вопрос, банкрот ли "Домодедово", он отметил, что "если говорить исключительно об экономике аэропорта, то сейчас это так". "Но риска банкротства мы не допустим. Очень надеемся на своевременное привлечение стратегического инвестора или инвесторов", - заявил Иванов, отметив, что речь идет о 2025 годе, но вопрос выбора стратега относится к компетенции РФ, как акционера. По его словам, "Домодедово" проводит встречи с кредиторами по вопросам реструктуризации долга и "находит понимание". "Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности. Несмотря на падение пассажиропотока был открыт еще один пассажирский терминал Т2, что потребовало дополнительных средств и инвестиций и ухудшило показатели предприятий-арендаторов в основном терминальном комплексе. Была раздута непрофильная штатная численность. Продолжали брать кредиты", - пояснил Иванов. Из общего долга "Домодедово" около 70 миллиардов рублей 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов, рассказал Иванов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250722/domodedovo-2030717334.html
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московская область (подмосковье), россия, андрей иванов, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), общество
Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Иванов, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Общество
Глава "Домодедово" рассказал об избыточных требованиях к сотрудникам

Управляющий "Домодедово" Иванов заявил об отмене крепостного права в аэропорту

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Крепостное право" в аэропорту "Домодедово" было отменено с приходом Российской Федерации в собственники авиагавани, ведется работа с кредиторами на фоне общего долга около 70 миллиардов рублей, риска банкротства не допустят и ожидается привлечение стратегического инвестора, сообщил новый глава управляющей компании Андрей Иванов.
Он занял этот пост после перехода "Домодедово" в собственность государства. Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщал РИА Новости один из участников процесса.
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"Меня искренне поразила карательная система, которая обслуживала этот аппарат. Более тысячи разновидностей бесконечных штрафов, избыточные регламенты, методики, порядки, свои законы, так называемые "суды следователей". Можно смело сказать, что с приходом Российской Федерации крепостное право в Домодедово было отменено", - сообщил Иванов в интервью изданию РБК.
Отвечая на вопрос, банкрот ли "Домодедово", он отметил, что "если говорить исключительно об экономике аэропорта, то сейчас это так".
"Но риска банкротства мы не допустим. Очень надеемся на своевременное привлечение стратегического инвестора или инвесторов", - заявил Иванов, отметив, что речь идет о 2025 годе, но вопрос выбора стратега относится к компетенции РФ, как акционера.
По его словам, "Домодедово" проводит встречи с кредиторами по вопросам реструктуризации долга и "находит понимание".
"Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности. Несмотря на падение пассажиропотока был открыт еще один пассажирский терминал Т2, что потребовало дополнительных средств и инвестиций и ухудшило показатели предприятий-арендаторов в основном терминальном комплексе. Была раздута непрофильная штатная численность. Продолжали брать кредиты", - пояснил Иванов.
Из общего долга "Домодедово" около 70 миллиардов рублей 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов, рассказал Иванов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей.
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Московская область (Подмосковье)РоссияАндрей ИвановДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Общество
 
 
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