https://ria.ru/20250724/delo-2031105242.html

Уголовное дело в отношении пяти участниц Pussy Riot направили в суд

Уголовное дело в отношении пяти участниц Pussy Riot направили в суд - РИА Новости, 24.07.2025

Уголовное дело в отношении пяти участниц Pussy Riot направили в суд

Уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении участниц группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:21:00+03:00

2025-07-24T12:21:00+03:00

2025-07-24T13:05:00+03:00

генеральная прокуратура рф

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вооруженные силы рф

происшествия

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мария алехина

мюнхен

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении участниц группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной направлено в суд для заочного рассмотрения, сообщает Генеральная прокуратура РФ."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участниц музыкальной группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной. Они заочно обвиняются по пп. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти)", - говорится в сообщении.Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.По версии следствия, находящиеся за рубежом Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий. Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции. Указанные материалы они также разместили на других интернет-ресурсах.Кроме того, сообщается в релизе, Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года в ходе протестной акции в музее в Мюнхене выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе.Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250407/sud-2009879017.html

https://ria.ru/20250721/sud-2030501468.html

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генеральная прокуратура рф, pussy riot, вооруженные силы рф, происшествия, россия, москва, мария алехина, мюнхен