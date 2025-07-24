Уголовное дело в отношении пяти участниц Pussy Riot направили в суд
ГП направила в суд уголовное дело 5 участниц Pussy Riot о фейках о ВС РФ
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении участниц группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной направлено в суд для заочного рассмотрения, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участниц музыкальной группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной. Они заочно обвиняются по пп. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
По версии следствия, находящиеся за рубежом Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий. Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции. Указанные материалы они также разместили на других интернет-ресурсах.
Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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