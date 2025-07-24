Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело в отношении пяти участниц Pussy Riot направили в суд - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 24.07.2025 (обновлено: 13:05 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/delo-2031105242.html
Уголовное дело в отношении пяти участниц Pussy Riot направили в суд
Уголовное дело в отношении пяти участниц Pussy Riot направили в суд - РИА Новости, 24.07.2025
Уголовное дело в отношении пяти участниц Pussy Riot направили в суд
Уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении участниц группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:21:00+03:00
2025-07-24T13:05:00+03:00
генеральная прокуратура рф
pussy riot
вооруженные силы рф
происшествия
россия
москва
мария алехина
мюнхен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении участниц группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной направлено в суд для заочного рассмотрения, сообщает Генеральная прокуратура РФ."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участниц музыкальной группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной. Они заочно обвиняются по пп. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти)", - говорится в сообщении.Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.По версии следствия, находящиеся за рубежом Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий. Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции. Указанные материалы они также разместили на других интернет-ресурсах.Кроме того, сообщается в релизе, Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года в ходе протестной акции в музее в Мюнхене выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе.Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250407/sud-2009879017.html
https://ria.ru/20250721/sud-2030501468.html
россия
москва
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная прокуратура рф, pussy riot, вооруженные силы рф, происшествия, россия, москва, мария алехина, мюнхен
Генеральная прокуратура РФ, Pussy Riot, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия, Москва, Мария Алехина, Мюнхен
Уголовное дело в отношении пяти участниц Pussy Riot направили в суд

ГП направила в суд уголовное дело 5 участниц Pussy Riot о фейках о ВС РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении участниц группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной направлено в суд для заочного рассмотрения, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участниц музыкальной группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной. Они заочно обвиняются по пп. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти)", - говорится в сообщении.
Участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Суд в Москве заочно арестовал участника Pussy Riot Верзилова*
7 апреля, 18:15
Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
По версии следствия, находящиеся за рубежом Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий. Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции. Указанные материалы они также разместили на других интернет-ресурсах.
Кроме того, сообщается в релизе, Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года в ходе протестной акции в музее в Мюнхене выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе.
Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Адвокат Дмитрий Захватов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова
21 июля, 21:08
 
Генеральная прокуратура РФPussy RiotВооруженные силы РФПроисшествияРоссияМоскваМария АлехинаМюнхен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала