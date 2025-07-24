https://ria.ru/20250724/delegatsiya-2031092081.html

Российская делегация в Стамбуле выехала в аэропорт

Российская делегация в Стамбуле выехала в аэропорт - РИА Новости, 24.07.2025

Российская делегация в Стамбуле выехала в аэропорт

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским выехала из гостиницы Стамбула и направляется в аэропорт, передает корреспондент... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:40:00+03:00

2025-07-24T11:40:00+03:00

2025-07-24T11:59:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским выехала из гостиницы Стамбула и направляется в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.По итогам прошедших в среду переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, Россия вернула Украине более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших украинских солдат. Кроме того, по его словам, второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной примерно по 1200 человек завершен, Россия также предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены, отмечал он. Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил Мединский.Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030847635.html

https://ria.ru/20250724/kiev-2031016196.html

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Российская делегация покидает гостиницу в Стамбуле Российская делегация во главе с Мединским выехала из гостиницы в Стамбуле в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-24T11:40 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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