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Российская делегация в Стамбуле выехала в аэропорт - РИА Новости, 24.07.2025
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11:40 24.07.2025 (обновлено: 11:59 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/delegatsiya-2031092081.html
Российская делегация в Стамбуле выехала в аэропорт
Российская делегация в Стамбуле выехала в аэропорт - РИА Новости, 24.07.2025
Российская делегация в Стамбуле выехала в аэропорт
Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским выехала из гостиницы Стамбула и направляется в аэропорт, передает корреспондент... РИА Новости, 24.07.2025
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским выехала из гостиницы Стамбула и направляется в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.По итогам прошедших в среду переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, Россия вернула Украине более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших украинских солдат. Кроме того, по его словам, второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной примерно по 1200 человек завершен, Россия также предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены, отмечал он. Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил Мединский.Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030847635.html
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Российская делегация покидает гостиницу в Стамбуле
Российская делегация во главе с Мединским выехала из гостиницы в Стамбуле в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости.
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стамбул, россия, украина, игорь костюков (генштаб), михаил галузин, владимир мединский, вооруженные силы украины, в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Украина, Игорь Костюков (Генштаб), Михаил Галузин, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, В мире, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская делегация в Стамбуле выехала в аэропорт

Делегация РФ в Стамбуле после переговоров с Украиной выехала из отеля в аэропорт

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским выехала из гостиницы Стамбула и направляется в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
ОнлайнПереговоры России и Украины в Стамбуле. Главное
23 июля, 19:05
По итогам прошедших в среду переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, Россия вернула Украине более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших украинских солдат. Кроме того, по его словам, второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной примерно по 1200 человек завершен, Россия также предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены, отмечал он. Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил Мединский.
Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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СтамбулРоссияУкраинаИгорь Костюков (Генштаб)Михаил ГалузинВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВ миреТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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